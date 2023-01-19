Şanlıurfa’da 19 yıl önce sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Kazancı Bedih ismiyle tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk, ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk ve sanatçının oğlu Naci Yoluk ile birlikte merhum sanatçının kabri başına giderek ailesi, sevenleri ve vatandaşlarla birlikte kabre karanfil bırakarak Merhum sanatçıya Allah’tan rahmet diledi.

Başkan Beyazgül: Kazancı Bedih yüreklerde yaşıyor

Gazelhanların üstadı merhum Kazancı Bedih’in Şanlıurfa’nın önemli değerlerinden olduğunu ifade eden Başkan Beyazgül sanatçının gönüllerde yaşatıldığını aktardı.

Başkan Beyazgül, “Şanlıurfalı sevilen sanatçımız Kazancı Bedih üstadımızın vefatının sene-i devriyesinde mezarı başında kendisini andık. Oğlu ve sevenleriyle beraberiz. Buradan bütün sevenlerine selam ediyoruz. Kabrine karanfilleri de sevenleri adına bıraktık. Gerçekten işi, yüreği ve sesi temiz Şanlıurfa’nın önemli bir değeri Kazancı Bedih mütevazı bir insandı. Hatıralarımızda kazanı başındaki işini en güzel şekilde yaptığı hali ve topluluklarda da yanık sesiyle gazeller söyleyen Şanlıurfa’nın önemli bir değeri farklı ses ve nefesiydi Kazancı Bedih onu bir kez daha kabri başında dualarla andık. Kazancı Bedih’in oğlu Naci Yoluk da babasının izinde gidiyor. Allah Kazancı Bedih gibi sanatçılarımızın, üstatlarımızın sayısının arttırsın. Onlara uzun ömürler versin. Bütün Şanlıurfa’nın başı sağ olsun.” Diye konuştu.

Merhum gazelhan Kazancı Bedih’in oğlu Naci Yoluk da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e ve sanatçıyı unutmayarak kabri başında anmaya gelen sevenlerine teşekkür etti.

Bedih Yoluk ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004´de Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.