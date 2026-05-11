Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bu tarihi alan, bu kez ünlü ressamların uluslararası sanat çalışmalarıyla gündemde.

Nemrut Dağı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve gün doğumu ile gün batımının en etkileyici şekilde izlendiği noktalardan biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Rusya, Sibirya, Tataristan, Kazakistan, Çin ve Litvanya'dan gelen ressamlar, Nemrut Dağı'ndaki iki bin yıllık tarihi eserleri resmederek farklı ülkelerde sergiler açıyor. Sanatçılar, hazırladıkları eserlerle hem Nemrut'un kültürel değerini hem de bölgenin tarihi dokusunu dünya sanat kamuoyuna tanıtıyor.

Etkinliğin organizatörlüğünü üstlenen Tataristanlı ressam Aygül Okutan, yaptığı açıklamada Kommagene Uygarlığı'nın barışçıl yapısına dikkat çekti.

Mezopotamya'da Helenistik dönemin önemli uygarlıklarından biri olan Kommagene Uygarlığı'nın sanat ve kültür açısından önemli bir miras bıraktığını belirten Okutan, 'Kommagene, savaşsız ve barış içinde yaşamın mümkün olduğunu gösteren önemli bir uygarlıktır. Nemrut Dağı'nı ve bu kültürel mirası uluslararası sergilerle tanıtmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz ülkelerde büyük ilgi görüyoruz ve bu sayede insanlar bölgeyi yerinde görmek istiyor' dedi.

Sanatçıların çalışmalarıyla birlikte Nemrut Dağı'na olan ilginin arttığı, özellikle Avrupa ve Asya ülkelerinde düzenlenen sergiler sayesinde bölgenin turizm potansiyelinin güçlendiği ifade ediliyor.