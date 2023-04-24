Üsküdar Üniversitesi, internet üzerinden uygulanan Kariyer Testi ile üniversite adaylarına meslek seçimi konusunda yardımcı oluyor. 2015’ten bu yana uygulanan Kariyer Testi ile kararsız olan adaylar, kendi yetenek ve ilgileri doğrultusunda başarılı olabileceği alanları belirleyebilirken, karar vermiş olanlara da o mesleğin kendine ne kadar uygun olup olmadığını test etme imkanı buluyor.

Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, benzer pişmanlıklar yaşanmamısı için adayları kariyer testi ile ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun mesleği belirlemeye davet ediyor.

Kariyer testi adayların meslek seçimlerini test etme imkânı sağlıyor

Kariyer testinin meslek seçiminde önemime dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi tercih ve kariyer danışmanı Uzm. Psikolojik Danışman Ece Tözeniş “Her yıl üniversite sınavına giren aday sayısının yaklaşık yüzde 20’si daha önce üniversiteye yerleşmiş, bir üniversiteyi bitirmiş ya da üniversiteden kaydını sildirmiş öğrencilerden oluşuyor. Kişilik özelliklerimize, ilgilerimize, yeteneklerimize uygun olmayan meslek seçimleri sonucu pişmanlık yaşayan öğrenciler tekrardan sınava hazırlanarak kendileri için daha uygun olan bölümü bulmaya çalışıyorlar.” dedi.

Tözeniş; 2022 YKS’ye giren öğrencilerin sadece yüzde 59’unun ilk 5 tercihinden birine yerleştiğine dikkat çekerek “Bu öğrenciler belki ilk sıralara kendi hayallerini yazdılar ya da yakın çevrelerinin hayallerini gerçekleştirdiler. Kalan yüzdelikteki öğrenciler ise belki istedikleri bölümlere yerleştiler ama belki de sadece bir üniversiteye kayıt olmak için istemedikleri bölümleri yazdılar.” diyerek, içlerinde şüphe olan öğrencileri kariyer testini çözmeye davet etti.

Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, ‘Holland Meslek Tercihi Puanlama Cetveli’ olarak da bilinen Kariyer Testinin 90 sorudan oluştuğunu söyledi.

Tözeniş, “Adayların sorulara verdiği ‘hoşlanırım’ ya da ‘hoşlanmam’ yanıtı adayların kişilik tipini ortaya çıkarıyor. ‘Gerçekçi’, ‘Araştırıcı’, ‘Artistik’,

‘Sosyal’, ‘Girişimci’ ve ‘Geleneksel’ olarak belirlenen tiplerin belirgin özelliklerinin öne çıktığı Kariyer Testinde bu tiplere uygun etkinlikler ve tipik meslekler anlatılıyor.” dedi.