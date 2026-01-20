Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Ulusal Staj Programı, üniversite öğrencilerini kamu ve özel sektörde staj fırsatlarıyla buluşturuyor. Program, fırsat eşitliği temelinde gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Ulusal Staj Programı, gençlerin kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları tarafından sunulan kariyer olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Program, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın destekleriyle ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülüyor. Başvurular, 'ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr' internet sitesinden 16 Mart saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Erken dönem kariyer programı kapsamında, üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor. Gençlerin kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve bu imkânların tüm üniversite bölümlerine yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Ulusal Staj Programı'na başvuran öğrenciler, akademik performansları, becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetleri ve genel başarıları dikkate alınarak değerlendiriliyor. Değerlendirmede akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik alanlarında elde edilen puanlar esas alınıyor. Şeffaf ve yenilikçi yöntemle yapılan değerlendirme süreci, objektifliği ön planda tutuyor.

İşverenler ise staj tekliflerini, başvuru yapan öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden iletiyor. Teklifler, yalnızca öğrencilerin yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar dikkate alınarak hazırlanıyor.

Yurt içinde elde ettiği başarının yanı sıra uluslararası alanda da ilgi gören Ulusal Staj Programı, OECD tarafından örnek uygulama olarak gösteriliyor. Program sayesinde birçok genç, öğrencilik döneminde iş hayatını deneyimleme ve erken kariyer farkındalığı kazanma imkânı buluyor.

Başvurular, 16 Mart 2026 Tarihinde Sona Eriyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Ulusal Staj Programı için 6 Ocak'ta başlayan başvuruların 16 Mart tarihinde sona ereceğini bildirdi. 'İŞKUR'la Geleceğini Şekillendir' temasıyla yürütülen programa başvurular, ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 16 Mart saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

