"Her Yaş Grubuna Hitap Eden Kategoriler"

Yarışma, ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkinler olmak üzere dört farklı kategoride düzenlenecek. Katılımcılar, organizasyon kapsamında özel olarak hazırlanan “Maske Düştü,” “Zamansızlar Mektebi Hak Muhafızları,” “Yolların Kanunu” ve “İncinsen de İncitme” adlı kitaplardan sorumlu olacak. Bu kitaplar, yarışmacıların hem bilgi birikimlerini hem de manevi düşünce derinliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

"Başvuru Süreci ve Yarışma Detayları"

Yarışma, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle çevrim içi olarak 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular ise 12 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. Organizasyon, “Gerçek ödül bilgidir” sloganıyla katılımcıları teşvik ederken, dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller dağıtılacak. İlk 10’a giren yarışmacılara büyük ödüller verilirken, ilk 300’e giren katılımcılar da çeşitli sürprizlerle ödüllendirilecek.

"Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bilgilendirme Ziyareti"

Ufka Yolculuk İl Temsilcisi Yakup İlya ve İlçe Temsilcisi Muhittin Kucak, yarışma hakkında bilgi vermek üzere Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’yi makamında ziyaret etti. Müdür Başli, yarışmanın ilçe genelinde düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu organizasyon, öğrencilerimizin ve yetişkinlerimizin manevi ve kültürel değerlerine katkı sağlayacaktır. Organizasyonda emeği geçenlere başarılar diliyorum” dedi.

"Yarışma Katılımcıları İçin Büyük Ödüller"

Ufka Yolculuk Yarışması, hem bilgiyi teşvik etmesi hem de katılımcılara manevi derinlik kazandırması açısından dikkat çekiyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin başvurularını zamanında tamamlamaları ve belirlenen kitapları okuyarak hazırlanması gerekiyor. Yarışma, aynı zamanda ödülleriyle de dikkat çekiyor; büyük ödüller ilk 10 dereceye girenlere verilirken, diğer katılımcılar da çeşitli sürprizlerle ödüllendirilecek.

Kaynak : PHA