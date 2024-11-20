İmamoğlu, 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Bu organize kötülüğe karşı yanıtımız mevzi değil, topyekûn olmalıdır. Güçlü bir millet cephesi oluşturulacak ve bu cephe mutlak bir zafer elde edecektir” ifadelerini kullandı.

"Yoğun Ankara Programı"

Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’daki programı, Mansur Yavaş’ı ziyaret ederek başladı. İki belediye başkanının görüşmesinde yerel yönetimlere yönelik baskılar ve 2024 yerel seçimleri ele alındı. Daha sonra TBMM’ye geçen İmamoğlu, CHP’nin grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile bir araya geldi. Gün içindeki son durağı CHP Genel Merkezi olan İmamoğlu, burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

“Mansur Yavaş ile Birlikte Adaletle Hizmet Ediyoruz”

İmamoğlu, Mansur Yavaş ile yaptığı görüşme hakkında şu bilgileri verdi:

“Türkiye’nin en büyük iki şehrine belediye başkanlığı yapıyoruz. Nüfusun dörtte birine hizmet sunuyoruz ve bunu adaletle yapıyoruz. Geçmişten bugüne devam eden israf dönemini bitirdik, kaynaklarımızı milletin menfaatine sunmakta kararlıyız. Bizler, 2019’da büyük bir umut başlatan başarılara imza attık. 2024’te de milletimizin sarsılan hayallerini yeniden yeşerteceğiz.”

“Kutuplaşma Değil, Birlikten Yanayız”

CHP Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamalarda İmamoğlu, yerel yönetimlere yönelik baskılara ve iktidarın politikalarına dikkat çekti. İmamoğlu, birlik mesajı verdi:

“Bizim aramızda makam ya da roller üzerine bir çekişme yok. Milletin menfaatlerine odaklanan bir yol arkadaşlığı var. Bu saldırılar bireysel değil, partimize ve demokratik süreçlere yönelik topyekûn bir saldırı. Halkımız bu saldırıları ilk genel seçimde ortaya çıkacak millet iradesini engelleme girişimi olarak görmelidir.”

“Demokrasimizi Kayyumcu Anlayıştan Kurtaracağız”

Yerel yönetimlere yönelik kayyum uygulamalarına sert eleştirilerde bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Şehirlerimizi milletin seçtiği yöneticiler yönetmelidir, atanmış kişiler değil. Kayyum uygulamaları ve vesayetçi anlayış, demokrasimizi baltalamakta ve ülkemizin birliğini tehdit etmektedir. Bu anlayıştan kurtulmak için acil demokratik ve hukuki adımlara ihtiyaç var. Bugün demokrasi için mücadele etmek, yalnızca bugünü değil, ülkemizin geleceğini savunmaktır.”

“Organize Kötülüğe Karşı Topyekûn Mücadele”

İmamoğlu, iktidarın baskıcı politikalarına karşı güçlü bir demokratik cephe oluşturulması gerektiğini belirtti:

“İktidar, millet iradesine düşmanlık yaparak antidemokratik adımlar atıyor. Ancak bu adımlara karşı sadece mevzi mücadele yetmez. Milletimiz bu konuda bilinçlendirilmelidir. Güçlü bir millet cephesi oluşturulacak ve bu cephe organize kötülüğe karşı mutlak bir zafer kazanacaktır. Milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde bu mücadelede yer alacak.”

TBMM’deki Kavgaya Yorum: “Suhulete Davet Ediyorum”

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında yaşanan arbedeye değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Her türlü arbede görüntüsü hoş olmayan bir tablo oluşturur. Bu tür tartışmalardan kaçınılmalı. Her iki tarafı da sağduyuya davet ediyorum.”

Kayyum Davası ve Belediye Başkanlarına Destek

Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarının hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin soruları da yanıtlayan İmamoğlu, hukuki süreci yakından takip edeceklerini söyledi:

“Mahkeme kararları ve sürecin detayları üzerinde çalışıyoruz. Hem partimiz hem de TBB olarak hukuki mücadeleyi yakından izleyeceğiz. Millet iradesine yönelik bu tür girişimlere asla sessiz kalmayacağız.”

“Demokrasi İçin Birlikte Mücadele Edeceğiz”

İmamoğlu, Özgür Özel ile yaptığı görüşmede partinin hedeflerini ve demokrasi mücadelesini ele aldıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Genel Başkanımız Özgür Özel ile iktidarın kumpas politikalarını ve halkımızın gerçek gündeminden kopmamasını sağlamak için yapmamız gerekenleri konuştuk. TBB ve İBB olarak belediyelerimizin dirençli duruşunu sürdüreceğiz. Bu mücadelede kararlıyız ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

“Bu Seçim, Demokrasinin Zaferi Olacak”

Ekrem İmamoğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“2024 seçimleri, milletin iradesinin galip geleceği bir demokrasi mücadelesi olacak. Bizler milletin menfaatleri için el ele çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü bir millet cephesiyle bugünkü organize kötülüğe karşı mutlak bir zafer elde edeceğiz.”

Kaynak : PHA