Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht ile, Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

İlk 8 Takım Direkt Son 16 Turu'na Yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatına göre, lig aşamasında ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak Son 16 turuna yükseldi. Bu takımlar şu şekilde sıralandı:

Lazio (İtalya)

Athletic Bilbao (İspanya)

Manchester United (İngiltere)

Tottenham (İngiltere)

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Lyon (Fransa)

Olympiakos (Yunanistan)

Rangers (İskoçya)

Lig aşamasında 9-24. sırayı alan takımlar ise, play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Rakipleri Belli Oldu

Lig aşamasını 13 puanla 14. sırada tamamlayan Galatasaray, Hollanda'nın güçlü temsilcilerinden AZ Alkmaar ile eşleşti. 10 puanla 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise Belçika'nın köklü kulüplerinden Anderlecht ile karşılaşacak.

Play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika)

Galatasaray - AZ Alkmaar (Hollanda)

Maç Takvimi

Play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat 2025'te, rövanş karşılaşmaları ise 20 Şubat 2025'te oynanacak.

Fenerbahçe, ilk maçı İstanbul'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacak ve 20 Şubat'ta Belçika'da rövanş için sahaya çıkacak.

Galatasaray, ilk maçı deplasmanda oynayacak ve avantaj elde etmeye çalışacak. Rövanş karşılaşması ise İstanbul'da RAMS Park'ta olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Lig Performansı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 10 puan topladı ve 24. sırada yer alarak play-off turuna kaldı. Son maçında Union Saint-Gilloise ile 1-1 berabere kalarak grubu tamamladı.

Galatasaray ise, 13 puan toplayarak 14. sırada yer aldı ve doğrudan Son 16’ya kalmayı kıl payı kaçırdı. Roma ve Porto’nun ardından en yüksek puanı alan takımlardan biri oldu.

Rakip Takımların Durumu

Anderlecht (Fenerbahçe'nin Rakibi): Belçika'nın köklü kulüplerinden biri olan Anderlecht, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle biliniyor. Play-off turunda, lig aşamasını 11 puanla 22. sırada tamamladı.

AZ Alkmaar (Galatasaray'ın Rakibi): Hollanda Eredivisie’nin güçlü ekiplerinden olan AZ Alkmaar, Avrupa kupalarındaki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Lig aşamasında 12 puan alarak 18. sırada yer aldı.

Türk Takımlarının Avrupa Kupalarındaki Son Durumu

Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde gruptan çıkamayarak Avrupa’ya veda etti.

Adana Demirspor ve Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ön elemelerinde elendi.

Fenerbahçe ve Galatasaray İçin Kritik Viraj

Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa’daki yolculuklarını sürdürebilmek için zorlu rakiplerle mücadele edecek.

Fenerbahçe, sahasında Anderlecht karşısında avantajlı bir skor alarak Belçika’daki rövanşa avantajlı gitmeyi hedefleyecek.

Galatasaray ise, ilk maçta deplasmanda AZ Alkmaar karşısında iyi bir sonuç alarak İstanbul’daki rövanşa avantajlı çıkmak istiyor.

Türk Futbolu İçin Kritik Süreç

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe ve Galatasaray’ın başarılı olması, ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Türkiye, UEFA sıralamasında İskoçya ve Avusturya’nın ardından 10. sırada yer alıyor.

Temsilcilerimizin play-off turunu geçerek Son 16 turuna kalması, Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki yerini güçlendirebilir.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu, Fenerbahçe ve Galatasaray için kritik bir mücadeleye sahne olacak.

Fenerbahçe, Anderlecht’i geçerek Son 16’ya kalmaya çalışacak.

Galatasaray ise AZ Alkmaar’ı eleyerek Avrupa’daki yolculuğuna devam etmek istiyor.

Türk futbolseverler, 13 ve 20 Şubat'ta oynanacak karşılaşmalarda temsilcilerimizin başarılı olması için kenetlenecek.

Kaynak : PHA