İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifadesinde, "Bence asıl suç olduğunu düşündüğümüz husus, gerçeğe aykırı rapor ve mütalaa düzenlenmesidir. Bir bilirkişiyle ilgili olarak aklın ve bilimin sınırlarını zorlayan bir duruma dikkat çekmem ve bunun bir tesadüf olmadığını sorgulamam, sadece bir düşünce açıklamasıdır. Bahsi geçen şahıs kamu görevi yapması gerekirken gerçeğe aykırı mütalaa vermiştir" sözlerine yer verdiği öğrenildi.

İmamoğlu’ndan Soruşturma Tepkisi: “Savcılığın Reaksiyonu Dikkat Çekici”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlamaları kapsamında ifade verdiği soruşturmada, özellikle savcılığın hızlı hareket etmesine tepki gösterdiği belirtildi.

İmamoğlu, "Bu soruşturmaya konu olan basın açıklamam nedeniyle savcılığın 15 dakika içinde alelacele bir açıklama yapması dikkat çekicidir. Bu reaksiyonu neden gösterdiklerini insan düşünmeden edemiyor" diyerek sürece dair şüphelerini dile getirdi.

"Ben basın açıklamamda, milletin iradesiyle seçilmiş bir kişi olarak hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda yaşanan gerçekleri tek tek dile getirdiğimi düşünüyorum" diyen İmamoğlu, yaptığı açıklamanın suç teşkil etmediğini vurguladı.

"Ben Yargıyı Etkilemeye Çalışmadım, Bilirkişinin Yanlı Raporuna Dikkat Çektim"

İmamoğlu’nun ifadesinde şu sözleri de kullandığı öğrenildi:

"Soruşturma konusu olayda, yargı görevi yapan bilirkişiyi hukuka ve gerçeğe aykırı bir rapor hazırlaması için baskı altına almak veya tehdit etmek gibi bir özel kast olması gerekir. Ancak ben zaten ilgili makamlara çoktan sunulmuş olan raporlarla ilgili konuştuğum için kimseyi etkilemem de söz konusu değildir. Bu yüzden herhangi bir suç işlemiş olduğumu düşünmüyorum. Asıl suç, bilirkişinin gerçeğe aykırı rapor ve mütalaa düzenlemesidir. Benim, bu duruma dikkat çekmem sadece bir düşünce açıklamasıdır."

İmamoğlu, konuşmalarının anayasal haklar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Adil yargılanma hakkı, her vatandaşımızın sahip olduğu anayasal bir haktır. Benim çabam, ülkede birliği ve kardeşliği koruma çabasıdır" dedi.

"Adil Yargılanmayı Etkilemem Söz Konusu Değildir"

İmamoğlu, kendisine yöneltilen "Mevcut basın toplantısında dile getirilen soruşturma ve kovuşturma dosyaları halen derdest mi?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Evet, anılan dosyalar halihazırda açıktır. Ancak benim üzerime yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum. Anayasal haklarım doğrultusunda şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına bir basın açıklaması yaptım. Adını zikrettiğim bilirkişi tarafından verilen raporlar zaten dosya arasına sunulmuştur. Dolayısıyla herhangi bir kişiyi veya adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs etmem söz konusu değildir."

İmamoğlu, sürece yönelik mücadelesini sürdüreceğini belirterek, "Benimle uğraştığını düşündüğüm bu düzeni teşhir etmeyi boynumun borcu saymaktayım. Bu yönde mücadeleme devam etmek konusunda kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Soruşturma Süreci Nasıl Başladı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve bilirkişi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçlamalarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın, İmamoğlu’nun basın açıklamasında bir bilirkişiyi eleştirmesi ve bu kişinin raporlarının gerçeğe aykırı olduğunu savunması üzerine açıldığı belirtildi. Savcılık, İmamoğlu’nun yaptığı açıklamaların yargı sürecini etkileyebileceğini değerlendirerek soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu'na Destek Açıklamaları Geliyor

Ekrem İmamoğlu'nun ifadeye çağrılması, özellikle muhalefet partilerinden ve hukukçulardan "siyasi bir hamle" olarak yorumlandı. CHP ve bazı hukukçular, İmamoğlu’nun yargı sürecine yönelik eleştirilerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak : PHA