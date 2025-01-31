Aslan, Türkiye’de en çok hak ihlallerinin yaşandığı alanlardan birinin din özgürlüğü olduğunu belirterek, "Türkiye, uluslararası raporlarda din özgürlüğü konusunda hak ihlallerinin en fazla yaşandığı ülkeler arasında gösterilmektedir. Başta Aleviler ve Hristiyanlar olmak üzere farklı inanç grupları baskı ve ayrımcı uygulamalara maruz kalmaktadır" dedi.

“Cami Yapımı İçin İnşaata Başlandı”

Aslan, Meclis konuşmasında Zaz köyünde 1300 yıllık geçmişe sahip bir Süryani kilisesinin bulunduğunu, köyün 1990’lı yıllarda çatışmalı süreç nedeniyle boşaltıldığını ve son yıllarda Süryani halkının köylerine dönmeye başladığını ifade etti. Köyde yaşayan tek Müslüman ailenin sonradan zorla yerleştirildiğini öne süren Aslan, 2000’li yıllarda yapılan tapu kadastro çalışmaları sırasında Süryanilere ait bir evin cami olarak tescil ettirildiğini söyledi.

Son olarak, geçtiğimiz günlerde köyde cami inşaatına başlandığını ifade eden Aslan, köylülerin ve yurt dışında yaşayan Süryani vatandaşların Kaymakam, Müftülük ve Vali ile görüşerek inşaatın durdurulmasını talep ettiklerini, yapılan görüşmeler sonucunda projenin geçici olarak durdurulduğunu aktardı.

“Süryanilerin Dönüşünü Engellemek İçin Cami İnşa Ediliyor”

DEM Partili Aslan, bazı çevrelerin Süryani halkının köylerine dönüşünden rahatsız olduğunu ve bu dönüşleri engellemek için çeşitli baskı yöntemleri uyguladığını iddia etti. Daha önce de Midyat’ın Gülgöze (Invardo) ve Savur’un Dereiçi (Kıllıt) köylerine cami yapıldığını, özellikle UNESCO tarafından koruma altına alınan Dereiçi köyüne cami yapılmasının anlamlı olduğunu belirten Aslan, "Bu köyde bir tek Müslüman bile yaşamıyor" diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

Özellikle Midyat Müftüsü’nün iş insanlarını Süryani köylerinde cami yapmaları için teşvik ettiğini ve bunun Süryani halkının köylerine geri dönüşünü engellemek için bir yöntem olarak kullanıldığını ileri süren Aslan, "Bu camiler yapılırken naylon faturalarla bütçeler şişiriliyor ve bu süreç kötüye kullanılıyor" dedi.

“Zaz Köyündeki Cami Projesi Derhal İptal Edilmelidir”

George Aslan, Meclis’te yaptığı konuşmada, "Biz cami yapımına karşı değiliz ancak ihtiyaç olmadığı halde bir Hristiyan köyüne cami inşa etmenin arkasında art niyet aramak zorundayız" ifadelerini kullandı. Zorla cami yapılmasının o köyde yaşayan insanların huzurunu bozacağını ve toplumsal barışı zedeleyeceğini belirten Aslan, "Zaz köyüne yapılmak istenen cami projesi derhal ve kalıcı olarak iptal edilmelidir" çağrısında bulundu.

Aslan ayrıca, Avrupa’da yaşayan Süryani topluluklarının yetkililerle görüşmeler yaptığını, ancak bu görüşmelerin hemen ardından Zaz köyü cami projesinin tekrar gündeme getirildiğini iddia etti.

Son olarak, "İbadet yerleri sevgi, barış ve huzurun mekânları olmalıdır, toplumsal huzuru bozmak için kullanılmamalıdır" diyen Aslan, iktidara çağrıda bulunarak Süryani ve Alevi köylerine zorla cami yapılması uygulamalarının durdurulmasını istedi.

Kaynak : PHA