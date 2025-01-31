Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, düzenlediği basın toplantısında TÜSİAD’ın Adıyaman’a gelişini duyurdu. Depremin ardından kentin yeniden inşa sürecinde iş dünyasının desteğinin kritik önem taşıdığını belirten Tutdere, TÜSİAD heyetinin Adıyaman’daki yatırımları ve ekonomik kalkınmayı ele alacağını vurguladı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu, Adıyaman’da Toplanacak

Başkan Tutdere, TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan ve yönetim kurulu üyelerinin, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi’ni ziyaret edeceğini, ardından deprem şehitliğine karanfil bırakacağını belirtti.

TÜSİAD heyeti, saat 15.00-17.00 arasında Adıyaman Belediyesi Altınşehir Sosyal Tesisleri’nde yönetim kurulu toplantısını yapacak ve bu toplantının ardından basın açıklaması gerçekleştirecek. Toplantıda, deprem bölgesindeki ekonomik toparlanma süreci, Adıyaman’daki yatırım fırsatları ve iş dünyasının desteği masaya yatırılacak.

Başkan Tutdere, iş dünyasının desteğinin Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, TÜSİAD’ın bu süreçte oynadığı role dikkat çekti.

Adıyaman’da Dayanışma Ruhu Güçleniyor

TÜSİAD’ın toplantısı, Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma etkinliklerinin önemli bir parçası olacak. Başkan Tutdere, TÜSİAD’ın ziyaretinin, bölgedeki ekonomik kalkınma sürecini destekleyen güçlü bir dayanışma mesajı taşıdığını ifade etti.

Bu yıl dönümünün sadece kayıpları anma günü değil, aynı zamanda dayanışmanın ve yeniden inşanın simgesi olacağını vurgulayan Başkan Tutdere, "Adıyaman’ı halkımızın iradesiyle ve dayanışmayla yeniden ayağa kaldıracağız. İş dünyasının, yerel yönetimlerin ve halkın el ele vererek bu süreci yöneteceğine inanıyorum” dedi.

Adıyaman’da düzenlenecek anma programları kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet de 5-6 Şubat tarihlerinde Adıyaman’da olacak.

TÜSİAD’ın Deprem Bölgesindeki Rolü

TÜSİAD, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, iş dünyasını harekete geçirerek deprem bölgesinde ekonomik toparlanma ve yeniden inşa süreçlerine destek sağlamıştı. Dernek, afet sonrası kriz yönetimi, istihdam destekleri ve sanayi bölgelerinin yeniden faaliyete geçmesi için çeşitli projeler yürütmüştü.

Adıyaman’da gerçekleştirilecek toplantının, iş dünyasının deprem bölgesine yönelik katkılarını artırmak, bölgedeki yatırımları teşvik etmek ve kentin ekonomik gelişimine hız kazandırmak adına kritik bir öneme sahip olacağı belirtiliyor.

Kaynak : PHA