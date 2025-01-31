Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 5-6 Şubat tarihlerinde Adıyaman’a geleceğini ve burada çeşitli programlara katılacağını duyurdu. Özel’e çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili de eşlik edecek.

Özgür Özel’in Adıyaman Programı

CHP lideri Özgür Özel, 5 Şubat sabahı Adıyaman’a gelecek ve programına Adıyaman Deprem Şehitliği ziyaretiyle başlayacak. Programın öne çıkan başlıkları şöyle:

Deprem şehitliğinde anma törenine katılım

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ile görüşme

Adıyaman Belediyesi’nde basın toplantısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılacak Çok Amaçlı Salon ve Nikah Salonu’nun temel atma töreni

Depremde yıkılan belediye hizmet binasının enkazı altında kalan personellerin aileleriyle buluşma

Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelme

"04.17 Deprem Belgeseli"nin gala programına katılım

Saat Kulesi önünde anma programı ve “Sessiz Yürüyüş” etkinliği

6 Şubat sabahı Gölbaşı’nda yapılacak anma programına katılım

Özgür Özel’in ARENA programına katılarak Adıyaman’ın son durumunu ve deprem sonrası yaşananları kamuoyuyla paylaşması da planlanıyor.

TÜSİAD Heyeti de Adıyaman’a Geliyor

Adıyaman Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı TÜSİAD Yönetim Kurulu toplantısı, 5 Şubat’ta Adıyaman’da gerçekleştirilecek. TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan ve yönetim kurulu üyeleri, deprem şehitliğini ziyaret edecek ve Adıyaman Belediyesi’nde bir dizi toplantıya katılacak.

Başkan Tutdere: “Dayanışmamızı ve Mücadelemizi Büyüteceğiz”

Basın toplantısında konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat’ta hayatını kaybedenleri anmak için geniş katılımlı bir program düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

“6 Şubat depremlerinde Adıyaman’ı yasa boğan kayıplar yaşadık. Bu acıyı unutmadan, dayanışmamızı büyüterek mücadelemizi sürdüreceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de Adıyaman’da halkımızla bir araya gelerek taziye dileklerini iletecek ve sorunları yerinde dinleyecek.”

Başkan Tutdere, Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, tüm halkı 6 Şubat anma programlarına katılmaya davet etti.

Kaynak : PHA