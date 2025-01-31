Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlarla birebir görüşen İl Emniyet Müdürü, Adıyaman'da asayişin sağlanması ve huzurun korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Esnafın işlerini soran ve hayırlı kazançlar dileyen Uzman, güvenli bir şehir ortamı oluşturmak için vatandaşların katkısının önemine vurgu yaptı.

İl Emniyet Müdürü Uzman, esnafın talep ve önerilerini not aldıklarını, kamu düzeninin sağlanması adına polisin her zaman vatandaşın yanında olacağını ifade etti.

Alper Uzman Kimdir?

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, 1971 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1989 yılında Polis Koleji’nden, 1993 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu.

Polis teşkilatında birçok kritik görevde bulunan Uzman, ilk görevine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı. Ardından 2004 yılında Erzurum, 2007 yılında Bilecik, 2014 yılında tekrar Bursa, 2018 yılında Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi, 2020 yılında ise Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2021 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Polis Başmüfettişi olarak görev aldı.

Son olarak, 6 Aralık 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Adıyaman İl Emniyet Müdürü olarak atanan Uzman, evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

İl Emniyet Müdürü Alper Uzman’ın, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PHA