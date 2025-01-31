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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Yetkililer, kamu düzeninin korunması adına denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlü M.Ö.’nün izini sürdü. 30 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen operasyon sonucunda M.Ö. yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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