23-30 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 57 işyerinde toplam 2137 ürün incelendi. Denetimler kapsamında, tüketicinin korunmasını amaçlayan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde 4 işyerinde 4 ürüne yönelik 12 bin 664 TL idari para cezası uygulandı.

Fahiş Fiyat ve Etiket Denetimleri Sürüyor

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, hazır giyim, kırtasiye, marketler ve diğer perakende satış noktalarında yoğun denetimlerine devam ediyor. Yapılan kontrollerde, özellikle:

✅ Fahiş fiyat artışları

✅ Gramaj eksiklikleri

✅ Ürün etiketi ve fiyat karşılaştırmaları üzerinde titizlikle duruluyor.

Vatandaşlardan gelen şikâyetler de değerlendirilerek, özellikle temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere, piyasada tüketiciyi mağdur eden haksız fiyat artışlarına karşı gerekli yasal işlemler uygulanıyor.

Haksız Uygulamalara Karşı Mücadele Devam Edecek

Denetimler kapsamında, tespit edilen usulsüzlükler için gerekli cezai işlemler uygulanırken, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Yetkililer, vatandaşların fiyat etiketi ve gramaj konusunda şüpheli gördükleri durumları Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirmeleri çağrısında bulundu.

Ticaret İl Müdürlüğü, il genelinde haksız fiyat artışı, haksız ticari uygulamalar ve fiyat etiketi denetimlerini aralıksız sürdürecek.

Kaynak : PHA