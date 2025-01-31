Depremin İzlerini Silmek İçin Kolları Sıvadılar

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasar alan ve yıkılan Merkez Anadolu Lisesi’nin öğrencileri, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi’nin binasında eğitimlerine devam etmişti. Merkez Anadolu Lisesi için yeni bir bina yapılmasının ardından, okul kendi binasına taşındı. Ancak iki yıl boyunca ortak kullanım nedeniyle Borsa İstanbul Anadolu Lisesi binasında ciddi yıpranmalar oluştu. Bu süreçte ortaya çıkan tadilat ve tamirat ihtiyacını gören okulun Rehber Öğretmeni İrfan Haras ve Resim Öğretmeni Mehmet Karabey, gönüllü olarak okullarının bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Öğretmenler, boyadan sıva işlerine, kapı onarımlarından duvar tamiratlarına kadar birçok işlemi kendi imkânlarıyla yaptı. Tatil döneminde dinlenmek yerine öğrencileri için fedakârlıkta bulunan öğretmenlerin bu örnek davranışı, eğitim camiasında büyük takdir topladı.

Öğretmenler: "Bizim de Katkımız Olsun İstedik"

Okulda yürütülen tadilat çalışmalarını anlatan Rehber Öğretmeni İrfan Haras, deprem sonrası iki okulun aynı binada eğitim vermesinin bazı tahribatlara yol açtığını belirtti. Depremin yaralarını sarmak adına katkıda bulunmak istediklerini söyleyen Haras, şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Merkez Anadolu Lisesi, okulumuzun binasını kullandı. Haliyle bazı tadilat ve tamirat işleri çıktı. Merkez Anadolu Lisesi yeni binasına geçtikten sonra biz de okulumuzun eksiklerini gidermek için harekete geçtik. Borsa İstanbul Anadolu Lisesi olarak depremin yaralarını sarmak için bizim de katkımız olsun istedik. Rehber öğretmen olarak ben ve resim öğretmeni arkadaşım, tamamen gönüllü bir şekilde okulumuzun tamirat ve tadilat işlerini üstlendik.”

Resim Öğretmeni Mehmet Karabey ise, eğitim ortamının öğrenciler için daha iyi hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Öğrencilerimiz daha iyi şartlarda eğitim alsın diye elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Okul Müdürü: "Öğretmenlerimize Minnettarız"

Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdürü Hacer Saygı, öğretmenlerinin fedakârlıklarından büyük gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Depremden sonra okulumuzda iki yıl boyunca Adıyaman Anadolu Lisesi'ni misafir ettik. Öğrenci sayısının fazlalığından dolayı okulumuzda ciddi yıpranmalar meydana geldi. Deprem sonrası işçilik maliyetlerinin çok yükseldiği bir dönemde, öğretmenlerimiz gönüllü olarak tamirat işlerini üstlendiler.

Rehber öğretmenimiz İrfan Haras ve resim öğretmenimiz Mehmet Karabey, tatillerini burada geçirerek büyük bir fedakârlık örneği gösterdiler. Onların bu özverili çalışmaları sayesinde okulumuzda öğrencilerimiz için daha iyi bir eğitim ortamı sağlandı. Kendilerine teşekkür ediyorum, böyle öğretmenlerimiz olduğu için çok gururluyum.”

Öğrencilere Daha İyi Bir Eğitim Ortamı Sunulacak

Yarıyıl tatilini onarım ve tadilat çalışmalarıyla geçiren öğretmenler, okulların açılacağı 5 Şubat tarihine kadar çalışmaları tamamlamayı hedefliyor. Tamir edilen sınıflar, boyanan duvarlar ve onarılan alanlar sayesinde öğrenciler ikinci döneme daha iyi bir eğitim ortamında başlayacak.

Depremin yıkıcı etkilerine rağmen eğitim camiasının dayanışma ruhuyla hareket ettiğini gösteren bu örnek davranış, "öğrencileri için fedakârlık yapmaktan çekinmeyen öğretmenlerin" eğitim sistemindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak : PHA