Ali Dağı Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte uçurtma şenliği, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı ve halat çekme gibi çeşitli geleneksel çocuk oyunları büyük ilgi gördü. Alana gelen çocuklar ellerinde uçurtmalarla gökyüzünü renklendirirken, aileler de yarışmalar ve gösterilere yoğun ilgi gösterdi. Yüzleri rengarenk boyanan çocuklar, etkinliğe neşe kattı; halaylar eşliğinde birlik ve dayanışma havası hâkim oldu.

“Çocukların gülümsemesi en büyük ödülümüzdür”

Etkinlikte konuşan Eğitim Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Polat, sendika olarak sadece eğitim alanındaki sorunlarla ilgilenmediklerini, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı ve çocukların mutluluğunu önceleyen sosyal faaliyetler düzenlediklerini belirtti. Polat, “Bugün burada çocukların neşesi ve kahkahası bizlere umut veriyor. Uçurtma uçuran her çocuk, geleceğe umutla bakan bir bireydir. Bu nedenle yüzlerce çocuğumuza uçurtma hediye ederek onların hayal dünyalarına katkı sunmak istedik” dedi.

Ailelerden ve katılımcılardan yoğun ilgi

Adıyamanlı birçok ailenin çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinlikte, özellikle doğayla iç içe geçirilen zamanın çocukların ruhsal gelişimi için önemli olduğu vurgulandı. Organizasyon boyunca gönüllü öğretmenler ve sendika üyeleri, oyun alanlarında çocuklara rehberlik etti ve yarışmaların düzenli şekilde yürütülmesini sağladı.

Eğitim Sen tarafından geleneksel hale getirilen bu etkinliğin her yıl daha geniş katılımla sürdürülmesi hedefleniyor. Yetkililer, çocuklara yönelik sosyal etkinliklerin artırılmasının hem eğitimsel hem de toplumsal anlamda büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak : PHA