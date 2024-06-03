Adıyamanlı depremzede TYP’liler demokrasi parkında buluşarak TYP sürecinin uzatılması için buluşarak basın açıklamasından bulundu.

Ellerindeki pankartlarla slogan atan Adıyamanlı depremzede TYP’liler adına açıklamada bulunan Toplum Yararına Çalışanlar Derneği (TYPDER) başkanı Güner Kuzu sitemli olduklarını belirterek, “Seçim öncesi iktidar ve muhalefet partilerin vermiş olduğun sözlerin hatırlatarak sözlerin tutulmasını rica ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanına sesleniyoruz"

Cumhurbaşkanına seslendiklerini ifade eden Toplum Yararına Çalışanlar Derneği (TYPDER) Başkanı Kuzu, “6 şubat depreminde Adıyaman’a geç gelindiği için helallik istediniz, bunun karşılığı 8500 ailenin ekmek kapasının kapatılması olmamalıydı. 6 şubat depreminde bizlerde depremzede olduğumuz halde gözyaşlarımızı cenazelerimizin üzerine akıtamadan TYP çalışanı olarak kış ayının en soğuk günlerinde yağmur çamur demeden çadır kurduk. Sonrasında çadır kentlerin nizamını sağladık bizler çadırda yaşadığımız halde diğer vatandaşlarımız bir nebze de olsa rahat bir şekilde yaşam koşullarına devam edebilsinler diye, onların konteyner kentlerinin toprağın altındaki elektrik kablosundan tutun kış yağmur girmesin diye en üstteki çadırına kadar ellerimizle yaptık, ve yine aynı zamanda konteynerlere yerleştirilen depremzedelerin çadırlarını yazın 40 dereceyi sıcaklıkta kan ter içinde temizliğini yapıp topladık. Sayın bakanım TYP’liler için vermiş olduğunuz 4 il ve 2 ilçe konusundan vermiş olduğunuz sözün tutmadığınız için sitemliyiz ailesini aşını işini gücünü kaybeden ve typ’ye umut bağlayan çalışan ve binbir umutla sizden gelecek cevabı bekleyen kardeşlerimi gönlü kırık ve buruk. Bundan sonraki yaşantılarını devam ettirebilmek için memleketi bırakıp gidecek olanlar ve aciz olup kendini bertaraf edeceklerde olacaktır. Allah olumsuzluklardan kurtulmayı hepimize nasip etsin.” Dedi.

Adıyaman demokrasi parkında yapılan açıklamaya Cumhurriyet Halk Partisi(CHP) İl Başkanı Engin Doğan, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İsmail Demir, STK temsilcileri, çok sayıda Toplum Yararına Programı (TYP) çalışanı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak : PHA