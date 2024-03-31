CHP Adıyaman Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, kesin olmayan sonuçlara göre Adıyaman’ın yeni belediye başkanı oldu. Tutdere’nin başkanlığı ile Cumhuriyet Halk Partisi, Adıyaman’da 47 yıl aradan sonra (1977 yerel seçimleri) ilk kez belediye yönetimini aldı.

“Hepinizin başkanıyım”

Tutdere, zafer konuşmasını, Seçim Koordinasyon Merkezinin önünde, seçim otobüsü üzerinden yaptı. Adaylığının açıklandığı ilk günden beri, bir partinin değil Adıyaman’ın adayı olduğunun altını çizen Tutdere, zafer konuşmasında da kardeşlik ve birlik vurgusu yaptı. Tutdere, “Tutdere, hepinizin adayıdır demiştim, 31 Mart’ta hepinizin başkanı olacak demiştim, ne mutlu sizlere hepinizin başkanı oldu.” dedi.

“Zamanı gelince Adıyaman hesap sorar demiştik”

Her fırsatta, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’ın sahipsiz bırakıldığına da değinen Tutdere, “Ne güzel bir iş yaptınız. Bu memleketin sesini cihana duyurdunuz. Artık bu saatten sonra kimse Adıyaman’a sahipsiz diyemeyecek. Artık Adıyaman halkının mücadelesini herkes saygı ile karşılayacak. Adıyaman, mazlum insanların şehridir. Kardeşliğin şehridir ama kimseye Adıyamanlının ferasetiyle oynamasın demiştik, zamanı gelince Adıyaman hesap sorar demiştik. İşte bugün Adıyaman, tarihten gelen adının hakkını verdi; yaman bir şehir olduğunun hakkını verdi."diye konuştu.

“Belediye halkın belediyesi olacak”

Yarından itibaren vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Tutdere, “Belediye artık halkın belediyesi olacak, Adıyaman’ı hep birlikte yöneteceğiz.” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA