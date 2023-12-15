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Tutdere, 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçim öncesinde, önce partilileri ile bir araya geldi, ardından muhalefet partilerini ziyaret etti. Ziyaretlerinde partiler arası işbirliğini önemsediklerinin altını çizen Tutdere, “Muhalefetteki tüm partileri bir araya getirip Adıyaman’ımızı elbirliğiyle yeniden inşa edeceğiz. Bu süreçte CHP olarak hiçbir sorumluluktan kaçmayacağız.” dedi.

İlk Durak Cumhuriyet Halk Partisi

Tutdere ilk olarak, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığında İl Başkanı Engin Doğan ve parti üyeleriyle bir araya geldi. Seçimden önce sahada yapılacak çalışmalar ve hazırlıklarla ilgili olarak parti yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunan Tutdere, "İlimiz depremden en çok etkilenen ama en çok ihmal edilen bölgelerinin başında yer alıyor. Depremin üzerinden neredeyse 1 yıl geçecek ama neredeyse çivi bile çakılmadı. Bu süreçte yurttaşlarımızın bizden beklentisi daha büyük ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize daha çok sorumluluk düşüyor. O nedenle sahada daha aktif olacağız, diğer partilerle birlikte canımızı dişimize takarak, Adıyaman’ımızı tekrar eski günlerine döndürmek için var gücümüzle çalışacağız.” diye konuştu.

“Hiçbir sorumluluktan kaçmayacağız”

Seçim sürecinde muhalefet partileri ile işbirliği içinde çalışmayı hedeflediklerini belirten Milletvekili Tutdere, “Yerel seçimde amacımız Adıyaman’ın tüm partilerini bir araya getirip hep birlikte Adıyaman’ımızı yeniden inşa etmek. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getireceğiz ve hiçbir sorumluluktan kaçmayacağız.” dedi.

Saadet Partisine Başsağlığı

Saadet Partisi il başkanlığını ziyaret eden Tutdere, TBMM'de bütçe görüşmelerindeki konuşması esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan, ancak kurtarılamayan Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için üzüntülerini iletti.

Tutdere, “Hasan ağabeyimiz bizim için kıymetli idi. Vefatı sizler kadar bizleri de üzdü. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve siz değerli yol arkadaşlarına da sabırlar diliyorum. Yerel seçim sürecinde de, genel seçimde öncesinde olduğu gibi Adıyaman’ımız için işbirliğimizin devam edeceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

"Adıyaman’ın her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacı var”

Saadet Partisinden sonra İYİ Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Tutdere, burada da partiler arası işbirliğine dikkat çekti. Tutdere, şunları söyledi:

"Genel seçimlerde muhalefet partileri olarak 1 milletvekilini Meclise gönderdik ama işbirliğimizin hakkı 1 milletvekili değildi. Hemşerilerimiz de bugüne kadar yapılmayan çalışmaları görünce, iktidar partisine 4 milletvekili kazandırdığı için pişmanlık yaşadı ama iş işten geçti artık. Bundan sonra önümüze bakacağız. Seçildik, Meclis'e gittik ve hemşerilerimizin sesi olmaya çalışıyoruz, olacağız da. Adıyaman her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaç duyan, depremle birlikte yaraları derinleşen bir kent. Bu sorumluluğun bilinciyle görevimizi yapıyoruz. Şimdi artık önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçim öncesinde hem sizleri ziyaret edelim hem de seçimle ilgili fikir alışverişinde bulunalım istedik. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partimizin genel merkezinin almış olduğu bir karar var. Genel Başkanımızın her defasında söylediği gibi bu karara saygılıyız. Ama bir gerçek var ki, yerelde de işbirliğine ihtiyaç var. Adıyaman'da bu işbirliğini muhalefet partileri adına önemsiyoruz. Bu bağlamda gerek diğer partilerle gerek İYİ Parti ile seçim sürecinde iyi bir sinerjiyle, verimli biçimde çalışacağımıza inanıyoruz."

"Adıyaman'da muhalefetin sesi gür çıkacak"

Milletvekili Tutdere, İYİ Parti ziyaretinden sonra, Gelecek Partisi İl Başkanı Seyfettin Bilen ve partililer ile bir araya geldi. Ziyaretleri için Gelecek Partilileri teşekkür eden Tutdere, “Genel seçim öncesinde Gelecek Partisi ile birlikte güzel çalışmalara imza atmıştık. Yerel seçimde de aynı şekilde çalışacağımıza inanıyorum. 6 Şubat depremlerinden sonra ilimiz çok büyük yara aldı. Ancak dertlerimize çare bulunması konusunda işler çok yavaş ilerliyor. Yerel seçimlerde Adıyaman’ımıza biçilen bu makus talihi değiştirmek istiyoruz, bu nedenle sahada muhalefet partileri olarak sesimizin daha gür çıkmasını arzu ediyoruz; bunun da işbirliği ile sağlanacağına inanıyoruz. Diğer partilerle olduğu gibi, sizlerle de bu süreci verimli değerlendireceğimize inancım sonsuz. 31 Mart’a kadar işimiz gücümüz, el birliğiyle Adıyaman için çalışmak olacak.” ifadelerini kullandı.

“Ölüyü gömdüler, ayağını toprak üstünde bıraktılar”

Milletvekili Tutdere, son olarak, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Çiftçi’yi ağırladı. Tutdere, “Yerel seçime 4 aydan kısa bir süre kaldı. Genel seçimden önce iktidar milletvekilleri özellikle depremle ilgili türlü vaatler verdi ama gelinen noktada vaatlerin karşılık bulmadığını vatandaşımız kadar biz de görüyoruz. ‘Ölüyü gömdüler, ayağını torak üstünde bıraktılar’ diye bir sözümüz var. Bazı çalışmalar yapıldı ama işte o kadar. Dolayısıyla önümüzde, Adıyaman’ımız için iyi değerlendirmemiz gereken bir yerel seçim süreci var. Diğer partilerdeki arkadaşlarımıza da ifade ettiğim gibi, bu süreçte muhalefet partileri ile bir arada çalışmayı daha çok önemsiyoruz. Hele ki, depremden bu kadar yara almışken bu işbirliği daha önemli hale geliyor. Bu duygu ve düşüncelerle ziyaretiniz için teşekkür ediyor, seçim sürecinde birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyorum.” dedi.

Kaynak : PHA