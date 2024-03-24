“Sevgi Seliyle Karşılandı”

Tutdere, seçim çalışmaları kapsamında K-1 ve K-14 Konteyner Kentlerini ziyaret etti. Her iki Geçici Yaşam Alanında da vatandaşın sevgi seliyle karşılanan Tutdere, önceliklerinin halkın barınma sorununu çözmek olduğunu söyledi.

“Önceliğimiz barınma sorununu çözmek”

Belediye şirketleri üzerinden yerinde dönüşümlerde Belediyeye ait Sosyal Konutlar yapacaklarını ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerini bu kalıcı konutlara yerleştireceklerini dile getiren Tutdere, “Konteyner kentlerde yaşanan sorunların farkındayız. Bu sorunları 31 Mart’tan sonra belediye-halk birlikteliği ile birlikte çözeceğiz. Kiracılara ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize prefabrik konutlar yapacağız. Yerinde dönüşümlerde Belediye şirketleri üzerinden sosyal konutlar yapacağız. Kentsel dönüşüm kapsamındaki mahallelerde çalışmaları tamamlayacağız. Kentsel dönüşümde maliklerin haklarını koruyacağız. Yerinde dönüşümlerde mülkiyet ortaklığından kaynaklanan sorunlarda arabuluculuk yapacak Kentsel Dönüşüm Ofisleri kuracağız.” diye konuştu.

“Belediyede torpil düzenine son vereceğiz”

Adıyaman Belediyesinde torpil düzenine son vereceklerine vurgu yapan Tutdere, “Adıyaman Belediyesi hepinizin yanında olacak, sizlere destek olacağız. Adıyaman Belediyesinin bütçesini, halkımıza, size harcayacağız. Adıyaman Belediyesinde torpil düzenine son vereceğiz, Belediye hepimizin belediyesi olacak. Adıyaman Belediyesinde herkes hakkını alacak.” dedi.

“Kadınlara ve Çocuklara Pozitif Ayrımcılık “

Öte yandan, kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılık yapacaklarının da altını çizen Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adıyaman Belediyesi kadın ve çocukların da yanında olacak. Kadın İstihdam Ofisi ve Kadın Dayanışma Merkezlerini kuracağız, her mahalleye kreş yapacağız ve çocuklarınıza destek olacağız. Adıyaman’da hiçbir evladımız okula aç gitmeyecek, okulda bir öğün yemek desteği vereceğiz, 0-6 yaş çocuklarımıza süt desteği vereceğiz. Kadın Kooperatifleri kuracağız; kadınlar o kooperatiflerde çalışacak ve üretilenleri tüm Türkiye’ye pazarlayacağız.”

“Kimse Adıyaman’a ‘sahipsiz’ diyemeyecek”

Adıyaman’ı, CHP’li Büyükşehir Belediyelerinin destekleriyle ayağa kaldıracaklarını kaydeden Tutdere, “Hepsi bu kentin ayağa kalkması için, hizmet için burada olacaklar. Adıyaman’a hep birlikte sahip çıkalım; bu memleket artık ayağa kalkmak zorunda. Umutlarımızı diri tutacağız; şehrimize ve memleketimize sahip çıkacağız. Kimse artık sahipsiz Adıyaman diyemeyecek. Sizler bu memleketin sahibi olarak Adıyaman’a sahip çıkacaksınız. Bir olacağız ve 31 Mart’ta hep birlikte değişim diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA