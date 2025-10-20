Adıyaman'ın Tut İlçe Kaymakamı Celal Güngör, Ünlüce Köyü'nde yapımı devam eden Savak Regülatörü ve Sulaması Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Milletvekili Hüseyin Özhan'dan '19 Ekim Muhtarlar Günü' mesajı
Milletvekili Hüseyin Özhan'dan '19 Ekim Muhtarlar Günü' mesajı
İçeriği Görüntüle

Tarımsal sulama altyapısını güçlendirmeye yönelik yürütülen proje hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Güngör, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini belirtti.

Tarımsal üretimi desteklemeyi amaçlayan projenin, tamamlandığında Ünlüce ve çevre köylerdeki çok sayıda çiftçinin sulama imkânlarını önemli ölçüde artıracağı vurgulandı.

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS