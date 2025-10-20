Bunlar da ilginizi çekebilir

Tarımsal üretimi desteklemeyi amaçlayan projenin, tamamlandığında Ünlüce ve çevre köylerdeki çok sayıda çiftçinin sulama imkânlarını önemli ölçüde artıracağı vurgulandı.

Adıyaman'ın Tut İlçe Kaymakamı Celal Güngör, Ünlüce Köyü'nde yapımı devam eden Savak Regülatörü ve Sulaması Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.