İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 3 şüphelinin farklı ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sonucunda önemli bir başarıya imza atıldığını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre;

'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan R.R., Almanya'da yakalanarak iade edildi.

'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçundan aranan T.B., Karadağ'da yakalandı.

'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan aranan Y.E.A. ise Kazakistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Operasyonların, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bakan Ali Yerlikaya, 'Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE