Kongre, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda sabah saat 10.30'da başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından mevcut yönetimin ibrası yapıldı. Parti meclisi üyesi Saniye Barut, Adıyaman Beledye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İYİ Parti ve Deve Partisi İl Başkanları, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe başkanları ve delegelerin katıldığı kongre, konuşmaların ardından oy verme işlemiyle devam etti.

Toplam 248 delegenin oy kullanmasının beklendiği seçimde, bazı delegelerin Gaziantep İl Kongresi'ne destek için başka bir ile gitmesi nedeniyle dört sandıkta 171 geçerli oy kullanıldı.

'Demokrasi yürüyüşünden vazgeçmeyeceğiz'

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, iktidarın uygulamalarına karşı demokratik mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı:

'Bugün Cumhuriyet Halk Partimizin 39. Olağan Adıyaman İl Kongresini yoldaşlarımızla, partililerimizle, başkanlarımızla beraber gerçekleştirdik. Biliyorsunuz ki son süreçte çok büyük baskılar altındayız. Partimiz, halkımız, belediye başkanlarımız iktidarın yargı sopasıyla, entrikalarıyla baskı altına alınıyor. Lakin biz demokrasi sevdamızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz demokrasi aşkımızdan vazgeçmeyeceğiz.'

Doğan, parti içi demokrasi süreçlerinin ilçe kongrelerinden itibaren başarıyla yürütüldüğünü hatırlatarak hedeflerinin CHP iktidarı olduğunu söyledi.

'Kelepçe Adıyaman'ın iradesine takıldı'

Doğan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye kelepçe takılmasını sert sözlerle eleştirerek, bu durumun yalnızca bir kişiye değil tüm Adıyaman halkına yönelik olduğunu ifade etti:

'Bu kelepçe sadece belediye başkanımıza değil, Adıyaman'ın bağrına, yüreğine, halkın iradesine takıldı. Bu kongreyle bir kez daha ilan ediyoruz ki bu kelepçeler bizi yıldırmayacak, tam tersine bizi daha da kenetleyecek.'

'Bizim tarafımız halkın tarafıdır'

CHP İl Başkanı Engin Doğan, kongre sonrası konuşmasında parti çizgisine vurgu yaptı:

'Bizim tarafımız Cumhuriyet Halk Partisi neferleri olarak halkın tarafıdır. Ne patronların ne iktidarın tarafıyız. Esnafımızın, tütün üreticimizin, tarım işçimizin yanında olacağız. Sokakta, köyde, mahallede olacağız. Halkın ekmek davasını her yerde savunacağız.'

Doğan, konuşmasını kongreye katılan tüm partililere ve misafirlere teşekkür ederek tamamladı:

'İl kongremiz hayırlı, uğurlu olsun. Bundan sonraki yürüyüşümüz iktidar yolunda devam edecek.'

CHP Adıyaman İl Başkanlığı seçimi, Parti Meclisi Üyesi Saniye Barut'un divan başkanlığında, geniş katılımla gerçekleştirildi. Engin Doğan, tek listeyle girdiği seçimde yeniden il başkanı seçildi.

Kaynak : PERRE