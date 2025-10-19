İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi ile dur ihtarına uymayan sürücülere ağır yaptırımlar getirileceğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 'Dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini ve başkalarının can güvenliğini hiçe saymaktır. Yeni kanunla bu ihlalleri ortadan kaldıracağız, sürücüler dur ihtarına uymayı akıllarına bile getiremeyecek' ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri, dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü R.E.İ.'yi yakaladı. Mevcut kanuna göre 2 bin 167 TL ceza uygulanan sürücünün ehliyeti, yeni kanun teklifine göre 60 gün geri alınacak ve motosikleti 60 gün trafikten men edilecek.

Yeni Kanun Teklifiyle Caydırıcı Önlem

Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile dur ihtarına uymayan sürücülere:

200 bin TL idari para cezası,

60 gün süreyle sürücü belgesinin geri alınması,

60 gün süreyle araçlarının trafikten men edilmesi uygulanacak.

Yetkililer, trafik kurallarını hiçe sayan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istiyor.

Kaynak : PERRE