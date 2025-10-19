Başkan Hasan Nusret Düşük: 'Toplama kampları kapatılsın, bağımsız izleme mekanizmaları kurulsun'

'İnsanlık onuru ve evrensel adaletin ortak sorumluluğu'

Düşük, yayımladığı basın açıklamasında camilerin kapatılması, dini pratiklerin yasaklanması, keyfi gözaltılar, ailelerin zorla ayrılması ve çocukların kültürel kimliklerinden koparılmasına ilişkin iddiaların BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve İİT İnsan Hakları Bildirgesi ile bağdaşmadığını vurguladı.

'Sessiz kalmak, ihlallerin sürmesine zemin hazırlar. Bu mesele yalnızca bölgesel değil; insanlık onuru açısından ortak sorumluluktur.'

'Çin Anayasası'ndaki güvencelerle fiili durum çelişiyor'

Dernek, Çin Halk Cumhuriyeti Anayasasındaki temel hükümleri hatırlatarak (Madde 4 - azınlık hakları; Madde 33 - insan haklarının korunması; Madde 35 - ifade/toplanma özgürlüğü; Madde 36 - din özgürlüğü; Madde 37 - kişi hürriyeti) sahadaki uygulamalarla 'derin bir çelişki' bulunduğunu ifade etti. Açıklamada, anadilinin eğitimde sınırlandırılması, ibadetin engellenmesi ve zorla tutma kamplarına dair raporların bu maddelerin ruhuna aykırı olduğu savunuldu.

Dört başlıkta talep

Genç Nesiller Derneği, ihlallerin son bulması için şu adımları istedi:

Türkiye'nin konuyu uluslararası platformlarda daha güçlü gündemleştirmesi,

BM, İİT ve Avrupa Konseyi nezdinde bağımsız izleme ve raporlama mekanizmaları kurulması,

İnsan hakları örgütlerinin bölgeye erişiminin sağlanması,

Toplama kamplarının kapatılması ve keyfi tutuklamaların sonlandırılması.

Sivil topluma dayanışma çağrısı

Düşük, Türkiye'deki STK'lar, meslek örgütleri ve insan hakları odaklı yapıları ortak bir duruş sergilemeye davet etti:

'Sivil toplumun göstereceği her duyarlılık, mazlumların sesi olacak; adaletin yankısını güçlendirecektir.'

'Temel haklar evrenseldir'

Açıklama, 'Temel hak ve özgürlükler coğrafi sınırlarla kısıtlanamaz' vurgusuyla son buldu. Dernek, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve Doğu Türkistan halkının kimliğini, kültürünü ve inancını koruyarak yaşama hakkına kavuşması temennisini yineledi.

Kaynak : PERRE