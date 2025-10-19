CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'daki 39. Olağan İl Kongresi'nde birlik ve demokrasi vurgusu yaptı; 'Beni seven arkamdan gelsin' sözleriyle İstanbul'a hareket etti.

'Değişim' vurgusu ve Manisa hatırlatması

Özel, 24 Eylül 2023'te aynı salonda başlayan süreci anımsatarak, 'Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir dedik ve yola çıktık' ifadesini kullandı. Yerel seçimlerde Manisa'daki başarının altını çizdi:

'Yüzde 6'dan başladık, yüzde 60'a ulaştık; kimseyi dışarıda bırakmadan kazandık.'

'Siyasette otokrasi istikrarsızlığın habercisi'

Avrupa'daki temaslarına atıf yapan Özel, 'Başında bir otokratın olduğu ülkeyle bugünkü istikrar, yarınki istikrarsızlığın en büyük müjdecisidir' diyerek demokratik standartların önemini vurguladı.

'Önce toplumsal barış, sonra hukuk ve ekonomi'

Özel, iktidar vizyonuna ilişkin üç aşamalı yol haritası sundu:

Toplumsal barışın sağlanması

Hukuk sisteminin düzeltilmesi

Hızlı ekonomik tedbirler (emekli ve asgari ücretli başta olmak üzere geniş kesimleri hedefleyen program)

'Bir yıl boyunca 81 il ve 973 ilçeden gelen önerileri, 600 akademisyen ve 600 örgüt temsilcisiyle çalıştık. Kasım sonunda kurultayla birlikte, kısa ve anlaşılır bir programı ilan edeceğiz' dedi.

'Yargı kolları' eleştirisi ve Saraçhane hatırlatması

Özel, muhalefete dönük yargısal hamleleri 'partiyi paralize etme girişimi' diye nitelendirirken, Saraçhane sürecini 'darbeye teslim olmama andı' olarak tarif etti:

'1000 günlük seçim kampanyasının 210'uncu günündeyiz. Geri adım atmayacağız.'

İmamoğlu mesajı

Silivri'de tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na ilişkin, 'Ekrem İmamoğlu özgür kaldığında ya da önü açıldığında adayımız olabilir; olmazsa da bu partiden bir nefer adaylaşır. Mücadelede en ufak bir eksilme olmayacak' dedi.

'Beni seven arkamdan gelsin'

Konuşmasını İstanbul'a hareket etmeden önce 'Bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak. Beni seven arkamdan gelsin; ülkesini seven arkamdan gelsin' sözleriyle tamamlayan Özel, kongre sürecinin 'birlikte iktidara yürüyüş' için kritik olduğunu söyledi.

