Adıyaman'ın Kahta ilçesinde inşa edilen yeni spor kompleksi, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla hizmete açıldı. 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarı gençler için tüm imkânları seferber ettiklerini belirten Vali Dr. Osman Varol, 'İstikbalimizin teminatı gençlerimizin ve halkımızın her alanda gelişimini desteklemek amacıyla yapımı tamamlanan bu yatırımın Kahta'ya hayırlı olmasını diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Modern ve kapsamlı tesis

Kahta Spor Kompleksi, farklı spor branşlarına uygun alanları ve modern donanımıyla gençlerin fiziksel gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Vali Osman Varol ve Milletvekili İshak Şan, gençlerin spor yapabilmesi için hizmete sunulan tesisleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

