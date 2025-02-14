Başsavcılık: "Kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler…"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Ömer Aras’ın TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın yargıyı etkilemeye yönelik olduğu ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte görüldüğü ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- "Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat 2025 tarihinde dernek genel kurulunda yapmış olduğu konuşmada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

Ömer Aras’ın Açıklamaları Gündem Yaratmıştı

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, dün yapılan Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemde artan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin eleştirilerde bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

- "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor. Bilirkişi görüşmesini yayınlayan gazeteciler gözaltına alınıyor, genel yayın yönetmeni tutuklanıyor. Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz."

Aras ayrıca, kamunun da enflasyonla mücadele kapsamında tasarruf tedbirlerine uyması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

- "Kamunun da özel sektör şirketleri ve vatandaşlarımız gibi eşit düzeyde kemer sıkması şart. Enflasyonla mücadele için 2025 yılında kamuda yapılacak tasarrufun daha etkin olmasını bekliyoruz. Devletin bütçe disiplinine uyması, kamu harcamalarını kontrol etmesi ve kamuda tasarrufu artırması şart.”

İktidar Kanadından Sert Tepkiler Gelmişti

TÜSİAD'ın açıklamaları hükümet kanadında büyük yankı uyandırmış ve ilk tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan gelmişti. Tunç, yaptığı açıklamada “Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir” diyerek TÜSİAD’a sert eleştiriler yöneltmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz” diyerek, TÜSİAD’ın yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu savunmuştu.

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında başlatılan soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merakla beklenirken, bu gelişmenin Türkiye’de iş dünyası ile hükümet arasındaki gerilimi daha da artırabileceği yorumları yapılıyor.

Kaynak : PHA