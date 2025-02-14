Vatandaş Ellerinde Küreklerle Yola Çıktı

Belediye ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çukurları kapatma konusunda yetersiz kalmasına tepki gösteren Adıyamanlılar, çareyi kendi çözümlerini üretmekte buldu. Kentin pek çok caddesinde ve mahallesinde, ellerine kürek, kazma ve buldukları malzemeleri alan vatandaşlar, yollardaki çukurları taşıdıkları çakıl ve topraklarla kapatmaya çalışıyor.

Şehirde adeta bir çukur kapatma seferberliği başlatan esnaf ve sürücüler, yetkililerin ilgisizliğine tepki göstererek "Yolumuzu da kendimiz mi yapacağız?" diye sordu.

Sürücüler Şikayetçi: “Her Gün Yeni Bir Hasar”

Vatandaşlar ve sürücüler, özellikle yoğun kullanılan ana arterler ile mahalle içi yolların yıllardır ihmal edildiğini, yamaların kısa sürede bozulduğunu ve ciddi kazalara davetiye çıkardığını belirtiyor.

Adıyamanlı sürücülerin tepkileri şöyle:

- Ahmet Kaya (Taksi Şoförü): “Her gün defalarca aynı yolları kullanıyoruz. Çukurlar yüzünden lastiklerimiz patlıyor, jantlarımız yamuluyor. Zaten ekonominin hali ortada, bir de bozuk yollar yüzünden masraflar katlanıyor.”

- Murat Demir (Esnaf): “Sadece bizim değil, belediyenin de esnafın da kasası delinmiş durumda! Her gün aracımız tamirhaneye gidiyor. Çukurlar yüzünden alt takım masrafları 10 bin lirayı geçti.”

- Emine Yıldız (Vatandaş): “Yağmur yağdığı zaman çukurlar suyla doluyor, çukur olduğunu fark edemeyince arabamıza vuruyoruz. Yolda giderken çukura düşmekten korkuyoruz, direksiyon hâkimiyetini kaybedip kazaya karışıyoruz!”

"Adıyaman Türkiye'nin En Büyük Çukurlarına Sahip!"

Bazı vatandaşlar, yolların bozukluğuna dikkat çekmek için sosyal medyada "Adıyaman Çukur Cenneti" etiketiyle paylaşımlar yaparken, kimileri de durumu "Adıyaman Türkiye'nin en büyük çukurlarına sahip!" diyerek esprili ama bir o kadar da sitem dolu ifadelerle dile getiriyor.

Adıyamanlı sürücüler ve esnaf yetkililere çağrıda bulunarak, yolların kalıcı çözümlerle düzeltilmesini ve sorunun derhal çözülmesini talep ediyor. Vatandaşın kürekle çukur kapattığı bir şehirde, belediyenin bu durumu nasıl görmezden geldiği ise en büyük soru işareti olarak duruyor.

Kaynak : PHA