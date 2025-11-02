Türkiye'de vatandaşların borç yükü giderek artarken Türkiye'de en borçlu illerin listesi de belli oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2025'in 9 aylık döneminde kişi başına en yüksek kredi borcuna sahip il Ankara olurken, borcunu ödeyemeyenlerin yoğun olduğu şehir Karaman olarak kaydedildi.

Kredi Borcunda En Yüksek İller (Kişi Başına Nakdi Kredi):

Ankara - 595.699 TL

İstanbul - 582.897 T

Gaziantep - 436.827 TL

Antalya - 383.718 TL

Denizli - 343.533 TL

Kredi borcunun en düşük olduğu iller ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğunlaşmış durumda; en az borçlu şehir Bingöl'ü sırasıyla Hakkari, Ağrı, Şırnak ve Muş izliyor.

Kişi Başına Kredi Borçları:

Bingöl - 61.386 TL

Hakkari - 62.973 TL

Ağrı - 66.224 TL

Şırnak - 70.167 TL

Muş - 82.782 TL

Kişi başına düşen takipteki alacak tutarında Karaman birinci sırada yer aldı.

Kişi Başına Takipteki Alacak Sıralaması:

Karaman - 13.316 TL

İstanbul - 12.903 TL

Muğla - 11.462 TL

Gaziantep - 10.680 TL

Kocaeli - 9.989 TL

Borç ödemede en rahat şehirler ise Muş, Bayburt ve Gümüşhane oldu. Muş'ta kişi başına takipteki alacak bin 702 TL, Bayburt'ta bin 865 TL, Gümüşhane'de ise bin 920 TL olarak kaydedildi.

Takipteki Alacaklar İkiye Katlandı

Nefes Gazetesi'nde yer alan BDDK verilerine göre, bankaların takipteki alacakları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 502 milyar 762 milyon liraya ulaştı. Toplam nakdi krediler ise 21 trilyon 740 milyar liraya çıktı ve geçen yıla göre yüzde 42 artış gösterdi.

