Adıyaman Belediyesi, kent merkezinde ve merkeze bağlı mahallelerde alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları tamamlanan bölgelerde asfalt serimi ve yama çalışmaları program dâhilinde ilerlerken, bu alanlarda baca ve ızgara üretimi ile temizlik işlemleri de eş zamanlı yürütülüyor. Kent genelindeki park ve yeşil alanlarda kış bakımları devam ederken, ibadethane ve taziye evlerinde periyodik yıkama ve genel temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri, ASKİM, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında koordineli şekilde çalışıyor.

Yeni İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Döşeniyor

ASKİM ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 600'lük ve 225'lik ana içme suyu hattı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Mahalle 2666 ve 2680 sokaklar ile Kemalpaşa Caddesi, Sümerevler Mahallesi 1788 ve 17103 sokaklarda kanalizasyon hattı yenileme işlemleri yoğun şekilde devam ediyor. Bahçecik Mahallesi 1870 sokak ile Cumhuriyet Mahallesi 25185 sokakta ise içme suyu hattı yenileniyor.

Yeni hat imalatı yapılan bölgelerde, Temizlik İşleri ekiplerinin desteğiyle kanal açma, ızgara yükseltme ve temizlik işlemleri eş zamanlı yürütülüyor.

Yollar Yenileniyor, Asfalt Çalışmaları Hız Kazandı

Fen İşleri ekipleri, altyapı yenilemeleri tamamlanan bölgelerde freze ile yol sökümü yaparak zemini asfalta hazırlıyor. Ardından finişer ile asfalt serimi ve yama işlemleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Yenimahalle Piri Reis Caddesi (2. Çevre Yolu), İmamağa Mahallesi Fırat Caddesi 1946 ve 1975 sokaklar, Örenli, Fatih, Ali Taşı, Karapınar ve Sümerevler mahallelerindeki birçok cadde ve sokakta çalışmalar tamamlanarak yollar yeniden trafiğe açıldı.

Parklar ve Yeşil Alanlarda Kış Hazırlığı Başladı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentteki tüm park ve yeşil alanlarda kış hazırlıklarını sürdürüyor. Yunus Emre, Siteler, Sümerevler, Kayalık, Eğriçay, Bahçecik TOKİ, Engelsiz Yaşam, Hayat, Necip Fazıl Kısakürek, 75. Yıl Koşu ve M. Yücel Özbilgin parklarında ağaç dikimi, budama, oyun grubu ve oturma alanı tadilatları, çim bakımı ve sulama sistemi yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Ekipler ayrıca, taziye evleri ile ibadethanelerde genel temizlik ve yıkama işlemlerini planlı şekilde sürdürüyor.

Kaynak : PERRE