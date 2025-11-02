İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, '8 Aralık 2024 tarihinden bugüne 550 bin Suriyeli ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yaptı. Zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara, gönül coğrafyamıza asla sırtımızı dönmedik! Çığlıkları asla duymamazlıktan gelmedik! Hakk'ın, haklının ve mazlumun yanında olduk' ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, 8 Aralık 2024 sonrası Suriye'de yaşanan gelişmelerle birlikte gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını belirterek, 2016 yılından bu yana vatanlarına gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yapan Suriyeli sayısının toplam 1 milyon 290 bin olduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında, Türkiye'nin göç yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model sunduğunu ve geri dönüş işlemlerinin tüm illerde Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak : PERRE