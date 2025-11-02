6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da yeniden imar sürecinde büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, adalet hizmetlerinde hayata geçirilen yeni yatırımların vatandaşlar nezdinde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu ifade etti.

Adıyaman'da adalet hizmetlerine yönelik çalışmaların hızla devam ettiğinin altını çizen Milletvekili Alkayış, 'Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un katılımıyla Adıyaman'ımızda önemli adımlar atıldı. Besni Adalet Sarayımız, Adıyaman İdare Mahkemesi Başkanlığımız (Adliye Ek Hizmet Binamız), Tarım Mükemmeliyet Merkezimiz ve Ceza İnfaz Kurumları Kampüsümüz hizmete açıldı. Ayrıca depremde zarar gören Hakim ve Savcı Lojmanlarımızın inşaat alanında da çalışmalar hızla devam ediyor.'

'Vatandaşlarımız Artık Adalete Daha Kolay Erişebilecek'

Açılışların sadece yeni binalar değil, adalet hizmetlerinde yeni bir dönemin de sembolü olduğunu vurgulayan Milletvekili Alkayış, 'Depreme dayanıklı, modern, teknolojinin tüm imkanlarını kullanan Besni Adalet Sarayımız ve Adıyaman İdare Mahkemesi Ek Hizmet Binamız, yargı hizmetlerinin şeffaf, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sunacaktır. Vatandaşlarımız artık adalete daha kolay erişebilecek, işlemlerini daha konforlu bir ortamda gerçekleştirebilecektir. Ceza İnfaz Kurumları Kampüsümüzün faaliyete geçmesiyle birlikte, hem hükümlülerin hem de personelimizin çalışma koşulları modern standartlara kavuşmuştur. Ayrıca Tarım Mükemmeliyet Merkezimiz, üretim, istihdam ve mesleki rehabilitasyon alanlarında önemli bir rol üstlenmektedir' dedi.

'Yatırımlar, Yalnızca Fiziki Yapıdan İbaret Değildir'

Yatırımların yalnızca fiziki yapıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda adaletin topluma temas eden yüzünü güçlendirdiğini belirten Milletvekili Alkayış, 'Bu eserler, devletimizin vatandaşına olan yakınlığının, adalet hizmetlerine verdiği önemin somut göstergesidir. Adaletin tesis edildiği, güven duygusunun güçlendiği, vatandaşın devletine daha fazla inandığı bir Adıyaman hedefliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, vatandaşlarımızdan gelen memnuniyet ve takdir bizler için en büyük motivasyondur' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Alkayış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen Türkiye Yüzyılı vizyonuna atıfta bulunarak, 'Bu anlayışla, daha adil, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Adıyaman için durmayacağız, yorulmayacağız, çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

