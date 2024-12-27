"Mescid-i Aksa’daki Tarihi Statükoya Saygı Gösterilmeli"

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya dördüncü kez düzenlediği baskının kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrailli bir Bakanın Mescid-i Aksa’ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz. İsrailli yetkililerin Gazze’de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa’daki tarihi statükoyu değiştirmeye yönelik provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı ciddi bir tehdit oluşturmaktadır."

"Uluslararası Toplum Harekete Geçmeli"

Bakanlık, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail’in bu tür eylemlerine karşı gerekli adımların atılmasını talep etti:

"Uluslararası toplumu, İsrailli yetkililerin bölgede gerginliği daha da artıracak bu eylemlerine karşı gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz."

İsrailli Bakan’dan Dördüncü Baskın

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’ya güvenlik güçleri eşliğinde dördüncü kez baskın düzenledi. Ben-Gvir’in bu eylemleri, bölgede gerilimi artıran provokatif adımlar olarak değerlendiriliyor.

Türkiye, Mescid-i Aksa’daki tarihi statükoya ve kutsal mekanların dokunulmazlığına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Kaynak : PHA