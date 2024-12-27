"Mühimmat Fabrikası Patlamasıyla İlgili Soruşturma Sürüyor"

Erdoğan, konuşmasına 24 Aralık’ta Balıkesir Kalesi ilçesindeki mühimmat üretim tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başladı. Soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ifade eden Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmak adına yürütülen soruşturma çok yönlü şekilde devam ediyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alındı. Hatası, kusuru veya ihmali olan kim varsa gereken mutlaka yapılacaktır."

Erdoğan, patlama üzerinden siyasi polemik yaratılmasını eleştirerek, "Devletin tüm kurumları seferber olmuşken bu acı olayı istismar etmek siyaseten ve ahlaken kabul edilemez" dedi.

"Suriye’de Güvenlik ve İstikrar Sağlanıyor"

Suriye’deki gelişmelere değinen Erdoğan, ülkede 13 yıllık insani krizin sona ermekte olduğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye’nin hem sınır ötesinde hem de ülke içinde mültecilerle ilgili kararlı adımlar attığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Suriye’de 13 yıldır süren insani kriz, geçtiğimiz haftalarda halkın başlattığı devrimle sona erdi. Ülkemizde misafir ettiğimiz 3,6 milyon Suriyelinin yanı sıra sınır ötesinde güvenliklerini sağladığımız 4 milyon kardeşimiz bulunuyor. Bu kardeşlerimizin vatanlarına gönüllü ve onurlu bir şekilde dönmeleri için gereken tüm adımları atıyoruz. Ancak, Suriyeli muhacirlerin geri dönüşünden rahatsız olanlar, ellerindeki istismar malzemesini kaybetmekten korkuyor."

"2025’te Güney Sınırlarımızda Güvenlik Hedefleri"

Erdoğan, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını yineleyerek, 2025 itibarıyla yeni bir döneme girileceğini söyledi:

"2025’ten itibaren terör meselesi başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizi tehdit eden akut sorunlardan kurtulacağız. Güney sınırlarımızın ötesinde güvenliği ve istikrarı sağlayıp oralardan kaynaklanan tehditleri tamamen ortadan kaldıracağız."

Muhalefete Eleştiri: "Hitler Özentisi Muhterisler Bile Çıktı"

Erdoğan, 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mültecileri hedef gösteren politikaları eleştirdi. CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na göndermelerde bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim döneminde mazlumları hedef gösteren, ırkçı ve faşist söylemlerle halkı kışkırtanlar oldu. Milletimiz, sandıkta bu nefret siyasetine geçit vermedi. Bugün gelinen noktada, Bay Kemal’in siyasi kariyerinin kendi dostları tarafından nasıl yok sayıldığını hep birlikte görüyoruz."

"85 Milyonun Birliği Önemlidir"

Erdoğan, Türkiye’nin iç cephede kutuplaşma ve ayrışmadan uzak durması gerektiğini belirterek, milli birlik vurgusu yaptı:

"85 milyonun fertleri arasında siyasette kutuplaşma ve ayrışmanın artması doğru değildir. Biz, halkımızın refahını ve güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda hayalimiz, vizyonumuz ve projelerimizle Türkiye’yi güçlendirmeye devam edeceğiz."

"Türkiye’nin Umudu AK Parti’dir"

Konuşmasının sonunda Erdoğan, AK Parti’nin bölgesel ve küresel liderlik misyonuna dikkat çekti:

"Türkiye için hayali, vizyonu ve inancı olan tek siyasi ittifak biziz. Kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradığını hep birlikte görüyoruz. AK Parti, sadece Türkiye’nin değil, tüm mazlum milletlerin umududur."

Kaynak : PHA