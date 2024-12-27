Aile Hekimlikleri ve Hastaneler Dijital Olarak Entegre Olacak

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerinin, hastanelerle dijital olarak entegre olacağı ve böylece sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve kolay sunulacağı belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bu entegrasyon sayesinde aile hekimleri, INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek. Hastalar, hastaneye gidip poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek, sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenecek."

Hastalar İçin Benzersiz Kod Üretilecek

Yeni sistemde aile hekimlerinin talep ettiği laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri için hastalara e-Nabız üzerinden benzersiz bir kod üretilecek. Bu kodla hastalar, randevu almaksızın tetkiklerini yaptırabilecek. Ancak, mamografi ve ultrason gibi bazı tetkikler için randevu sistemi kullanılacak.

Açıklamada şu detaylara yer verildi:

"Hastaların, tetkik tarihinden itibaren üç iş günü içinde hastaneye başvurmaları gerekecek. Aksi takdirde, kod geçersiz olacak. Aile hekimleri, kendilerine kayıtlı hastalar için bu işlemleri kullandıkları sağlık bilgi yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek."

Hekimler Arasında Dijital İş Birliği

Yeni sistemle birlikte, aile hekimleri ve hastane hekimleri arasında bilgi alışverişi de kolaylaşacak. Aile hekimleri, hastanelere yönlendirdikleri hastalar için not oluşturabilecek ve bu notlar, hastane hekimleri tarafından görüntülenebilecek. Aynı şekilde, hastane hekimleri de hastalarla ilgili geri bildirimlerini aile hekimleriyle paylaşabilecek.

MHRS Üzerinden Özel Randevu Kontenjanı

Aile hekimleri, kendilerine kayıtlı hastalar için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yalnızca kendi hastalarına özel kontenjanlarla randevu oluşturabilecek. Bu sistem sayesinde hastaların ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinden daha hızlı faydalanması sağlanacak.

Sağlıklı Hayat Merkezleri de Sisteme Dahil Edildi

Sağlıklı hayat merkezlerinde görev yapan hekimler, diyetisyenler, psikologlar ve sosyal çalışmacılar gibi sağlık personeli de bu entegrasyon sistemine dahil edildi. Yeni düzenlemelerle, bu merkezlerde sunulan danışmanlık hizmetleri kayıt altına alınarak diğer sağlık kuruluşlarıyla paylaşılabilecek.

"Sağlıklı hayat merkezlerinde görevli personel, hastaların son üç hekim notuna ulaşabilecek ve 90 gün içerisinde yapılan tahlil ve tetkik sonuçlarını görüntüleyebilecek. Vatandaşlar ise tüm sonuçlarını e-Nabız profilleri üzerinden takip edebilecek."

Tüm Hizmetler Dijital Takipte

Bakanlık, yeni entegrasyon sisteminin sağlık hizmetlerinin hızlı ve verimli sunulmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı. Sistem, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin dijital entegrasyonu ile sürekli güncellenerek il sağlık müdürlükleri ve hastaneler tarafından takip edilecek.

Yeni dijital sağlık sistemiyle, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak, aile hekimlikleri daha etkin bir rol üstlenecek ve sağlık hizmetleri arasındaki koordinasyon güçlenecek.

Kaynak : PHA