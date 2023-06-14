Amerika Birleşik Devletleri'nde Apple ürünlerinden bazıları geçtiğimiz aylara göre daha indirimli satılıyor. Muhabirimiz Özlem Özgüt Yörekli New York'taki Apple mağazasına giderek buradaki Apple ürünlerini sizin için araştırdı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Apple, Türkiye'deki ürünleri için bir kez daha zam kararı aldı. Şirket Mayıs ayında iPhone modelleri ve diğer ürünlerine yüzde 10 zam yapmıştı. Son zamla birlikte en pahalı iPhone fiyatı 67 bin 999 TL'ye yükseldi.

Apple mağazasını gezen muhabirimiz fiyatları sizin için inceledi.

https://youtu.be/_FHMBnZU6QI

İŞTE İPHONE MODELLERİ İÇİN YENİ FİYAT LİSTESİ..

IPHONE 14 FİYATLAR

iPhone 14 128 GB

Eski fiyatı: 35.999 TL/Yeni fiyatı: 37.999 TL-->Amerika'da 799 dolar

iPhone 14 256 GB

Eski fiyatı: 38.799 TL/Yeni fiyatı: 40.999 TL--> Amerika da 899 dolar

iPhone 14 512 GB

Eski fiyatı: 44.399 TL/ Yeni fiyat: 46.999 TL --> Amerika da 1.099 dolar

iPHONE 14 PLUS FİYATLARI

iPhone 14 Plus 128 GB

Eski fiyatı: 39.999 TL/Yeni fiyatı: 41.999 TL--> Amerika'da 899 dolar

iPhone 14 Plus 256 GB

Eski fiyatı: 42.799 TL/Yeni fiyatı: 44.999 TL --> Amerika'da 999 dolar

iPhone 14 Plus 512 GB

Eski fiyatı: 48.399 TL/Yeni fiyatı: 50.999 TL --> Amerika'da 1.199 dolar

iPHONE 14 PRO FİYATLARI

iPhone 14 Pro 128 GB

Eski fiyatı: 45.999 TL/Yeni fiyatı: 48.999 TL --> Amerika'da 999 dolar

iPhone 14 Pro 256 GB Eski fiyatı: 48.799 TL/Yeni fiyatı: 51.999 TL--> Amerika'da 1099 dolar

iPhone 14 Pro 512 GB

Eski fiyatı: 54.399 TL/Yeni fiyatı: 57.999 TL--> Amerika'da 1299 dolar

iPhone 14 Pro 1 TB

Eski fiyatı: 59.999 TL/Yeni fiyatı: 67.999 TL --> Amerika'da 1499 dolar

iPad PRO FİYATı

Başlangıç Fiyatı: 25.499 TL -->Amerika'da 799 dolar

Macbook Air Fiyatı

Başlangıç fiyatı: 35.499 TL -->Amerika'da 999 dolar

Macbook PRO Fiyatı

Başlangıç fiyatı: 41.499 TL -->Amerika'da 2499 dolar

Apple Watch Series 8 Fiyatı

Başlangıç fiyatı: 11.999 TL --> Amerika'da 399 dolar