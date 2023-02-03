Besni Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları farklı kategorilerden Türkiye şampiyonluğu, ikincilik ve dördüncülük derecelerine girerek gurur yaşattı.

Türkiye Atletizm Federasyonun 2023 faaliyet programında yer alan ve 1-2 Şubat 2023 tarihleri arasında Bursa'da yapılan Turkcell Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası U16 3000m Yürüyüş branşında, Besni Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımından 2008 Doğumlar kategorisinde Medine Sevindi Türkiye Şampiyonu, Ayşe Özlüdağ Türkiye 4.'sü, 2009 Doğumlular Kategorisinde Cennet Sağ Türkiye 2.'si oldu.

