Türkiye’deki 101 kent konseyinin üye olduğu Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) Başkanlığının Ankara Kent Konseyi’ne devredilmesinin ardından ilk yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın Başkanlığında gerçekleşen toplantıda yeni dönem yol haritası belirlenirken yönetim kurulu arasında da görev dağılımı yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TKKB Dönem Başkanı Halil İbrahim Yılmaz,“Katılımcı kültürün hâkim olduğu kentler, kavganın olmadığı huzur ve bereket ikliminin hâkim olduğu kentlerdir. Ülkemizin kamplaşmadan uzak, kardeşlik duygusunu pekiştirmesi için katılımcı kültürü tüm ülkeye yayma gayreti içerisinde olacağız. Katılımcı kültür her türlü felaketin önüne çekilen iyilik bendi olacaktır. Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin kurumsal kimliği geliştirilerek katılımcı yönetim anlayışının sürdürülebilir olmasını mutlaka başarmak zorundayız” dedi.