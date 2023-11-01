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Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden hasar gören illere çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek TKKB heyeti,tespit edeceği sorun ve çözüm önerilerini rapor halinde Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara sunacak.ANKARA (İGFA) - Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) Başkan Yardımcısı Necati Binici,depremde hasar gören illere gerçekleştirecekleri çalışma ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’te, 3-4 Kasım tarihlerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geleceklerini kaydeden Binici, deprem sonrası yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini tespit ederek rapor haline getireceklerini belirtti.

Başkan Yardımcısı Necati Binici, “Bu illerimizde kamu ve yerel yöneticilerle de görüşmeler gerçekleştireceğiz. Deprem sonrası yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında hazırlayacağımız kapsamlı raporumuzu Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara sunacağız. Amacımız kamu ve yerel yöneticilerimizle birlikte sivil toplum kuruluşlarımızın da desteği ile deprem sonrası bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak” dedi.