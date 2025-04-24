Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk Lirası ve Kazakistan tengesi arasında 28 milyar TL veya 423 milyar Tenge tutarında ikili para takası (swap) anlaşması imzaladı. Anlaşma, 3 yıl geçerli olacak.ANKARA (İGFA) - TCMB ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk Lirası-Kazakistan Tengesi cinsinden ikili para takası (swap) anlaşması imzaladı.

Anlaşma, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ve Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından Vaşington’da imzalandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre anlaşma, iki merkez bankası arasında maksimum 28 milyar Türk Lirası veya 423 milyar Kazakistan Tengesi değerinde yerel para birimi takasına olanak tanıyacak.

3 yıl süreyle geçerli olacak anlaşma, tarafların mutabakatıyla uzatılabilecek.