Operasyonlar kapsamında, 479 kilogram uyuşturucu madde ve 160 bin 967 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 227 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen bu operasyonlara 567 ekip, 1.418 personel, 12 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Yapılan operasyonlarda Diyarbakır’da: 231,5 kg skunk, 6,5 kg eroin, 6 kg esrar ve 26 bin 259 uyuşturucu hap ele geçirildi; 13 sokak satıcısı yakalandı. Osmaniye’de: 63,5 kg skunk ele geçirildi; 6 sokak satıcısı yakalandı. Şanlıurfa’da: 64 kg skunk ve 2 bin 375 kök kenevir ele geçirildi; 15 sokak satıcısı yakalandı. Bursa’da: 25 kg metamfetamin, 7,5 kg bonzai, 7 kg kokain ve 56 bin 532 uyuşturucu hap ele geçirildi; 8 sokak satıcısı yakalandı. Antalya’da: 24 kg skunk ele geçirildi; 1 zehir taciri yakalandı. Gaziantep’te: 13 kg skunk ele geçirildi; 1 zehir taciri yakalandı. Yozgat’ta: 13 kg esrar ele geçirildi; 2 zehir taciri yakalandı. Düzce’de: 6 kg esrar ele geçirildi; 1 zehir taciri yakalandı. Ağrı’da: 6 kg metamfetamin ele geçirildi; 1 zehir taciri yakalandı. İstanbul’da: 5 kg skunk ele geçirildi; 1 zehir taciri yakalandı. Ankara’da: 48 bin 10 uyuşturucu hap ele geçirildi; 8 sokak satıcısı yakalandı. Konya’da: 21 bin 366 uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 sokak satıcısı yakalandı. İzmir’de ise 8 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 zehir taciri yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonların ülke genelinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımını önlemeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirterek, halkın güvenliği için bu tür operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı. Bakan Yerlikaya, başarılı operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik ederek, “Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

Kaynak : PHA