Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çad’ın başkenti Encemine’de Türkiye-Çad Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 2. Dönem Toplantısı’na katıldı.

Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyon, Yurt Dışında Yaşayan Çadlılar ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Abderaman Koulamallah ile ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Türkiye, dost ve kardeş ülke Çad ile ilişkilerini her alanda kazan-kazan ilkesi doğrultusunda geliştirmeye büyük bir önem atfetmektedir.” diyen Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin, Büyükelçiliğin yanı sıra TİKA Ofisi, Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarla da Çad’da varlık gösterdiğini vurgulayarak THY’nin doğrudan uçuşları sayesinde de iki ülke arasında güçlü ilişkiler ve iş birliği için gerekli altyapı oluşturduğunu söyledi.

“TÜRKİYE-AFRİKA TİCARET HACMİ 37 MİLYAR DOLARA ULAŞTI”

Teknik ekiplerin iki gündür Türkiye ile Çad arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gündeminde yer alan konuları tüm detayları ile ele aldığını anlatan Uraloğlu, Türkiye’nin Afrika’ya bakış açısı hakkında da bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin 2003 yılında başlattığı Afrika Stratejisi olumlu sonuçlarını vermiş ve Türkiye bir yandan, Afrika’daki olumsuz ekonomik koşulları gidermeye katkıda bulunurken diğer taraftan kıta ülkeleri ile siyasi ve ekonomik işbirliğini geliştirebilmeyi başarabilmiştir. 2003 yılında kıtaya yönelik stratejimizi hayata geçirdiğimiz sıralarda, Türkiye-Afrika ticaret hacminin 5,4 milyar dolar seviyesinde iken 2024 yılına gelindiğinde 37 milyar dolara ulaştığı görülmektedir.” dedi.

Afrika’daki yatırımların piyasa değerinin 10 milyar dolara ulaştığını anlatan Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları’nın kıta genelinde 62 noktaya uçtuğunu belirterek, "Türkiye olarak ilişkilerimizde, Afrika’nın kalkınma meseleleriyle ilgilenen ve düzenli insanî yardımı içeren bütüncül bir politikayı benimsedik. TİKA projelerimiz, COVID-19 şartlarında uzattığımız yardım eli bu yaklaşımın bir göstergesidir. Bu iş birliğini önümüzdeki dönem de devam ettirme konusunda kararlıyız" dedi.

Yatırım ve müteahhitlik ilişkileri hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, “Dünya çapında ortaya koyduğu projelerin başarısı ile bilinen Türk müteahhitlik sektörünün Çad’ın altyapısının dönüşümünde önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Çad’da bugüne kadar Türk müteahhitlerince üstlenilmiş 24,5 milyon dolar büyüklüğünde bir adet proje bulunmaktadır. Bu konuda, Çad’ın altyapı ve üstyapı ile ilgili projeleri kapsamında daha fazla ortak çalışmalar yapabileceğimiz inancındayım" diye konuştu.

Teknik ekiplerin iki gündür Türkiye ile Çad arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gündeminde yer alan konuları tüm detayları ile ele aldığını anlatan Bakan Uraloğlu, ikili ilişkilerin en önemli unsurlarından birinin de özel sektörler arasında temasların artırılması olduğunu kaydetti.

"Hedefimiz, İş Konseyinin aktif şekilde çalışmasıdır" diyen Bakan Uraloğlu, "Bu sayede iş insanlarımız arasındaki temaslar artacak, yeni ortaklıkların önü açılacaktır. Bu kapsamda, yakın gelecekte bir Türkiye-Çad İş ve Yatırım Forumu düzenlenmesi faydalı olacaktır" dedi. Bakan Uraloğlu, iki ülkenin, standardizasyon, helal akreditasyon ve bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğini sürdürmek ve daha ileri taşımak hususunda mutabık kaldığını da belirten Uraloğlu, “Bu kapsamda, ülkelerimiz muadil kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi hususunda da anlaştık. Ayrıca, Türk Standartları Enstitüsü ile Çad Standardizasyon Ajansı arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanması için çalışmalar yürütülecek." dedi.

KEK Toplantısı esnasında tarım, sağlık, enerji ve madencilik gibi kritik öneme haiz sektörlerde iş birliğini artırmak konusunda da uzlaşıya varıldığını söyleyen Uraloğlu, “Bu çerçevede, tarım sektöründe geniş kapsamlı bir iş birliği başlatma ve teknik düzeyde ikili platformlarda çalışma yürütülmesine, ayrıca, su ve ormancılık alanlarında da iş birliğinin hayata geçirilmesine karar verildi. Benzer biçimde toplantı vesilesiyle sağlık turizmi, sağlık yatırımları konusunda iş birliği geliştirme konusunda mutabık kaldık.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Çad’ın hidrokarbonlar ve enerji sektörlerindeki potansiyelini dikkate alarak, mevcut Mutabakat Zaptı çerçevesinde gelecek dönemde iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla birlikte çalışacaklarını da vurguladı. Türkiye olarak dost ve kardeş ülke Çad’ın kalkınmasına destek olmak istediklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Bu çerçevede, toplantıda, TİKA eliyle yürütülen teknik iş birliğinin daha ileri taşınması hususunda mutabakat sağlanmıştır. Çad’ın öncelikleri ve TİKA’nın kapasitesi doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye hazırız. Çad ile ileri düzeyde iş birliği geliştirdiğimiz eğitim alanının da önem arz ettiğinin farkındayız. Önümüzdeki dönemde karşılıklı burslar, öğrenci değişim programları ve üniversiteler arası iş birliği yoluyla tecrübe paylaşımını daha da ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Çad makamlarının Türkiye Maarif Vakfı’na (TMV) bugüne kadar verdiği destek için de teşekkür eden Bakan Uraloğlu, “Bu destek iki ülke arasındaki dostluğun önemli bir göstergesidir. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gündeminde yer alan bütün bu konu ve projeleri Türkiye olarak titizlikle takip edeceğiz ve Karma Ekonomik Komisyon Toplantısında alınan tüm kararları da hızla hayata geçireceğiz.” dedi.