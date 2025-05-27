“27 Mayıs Kutlu Bir Anma Günüdür”

Başkan Babar, 27 Mayıs’ın ülkücü hareket için sıradan bir tarih değil, büyük anlamlar taşıyan bir gün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“27 Mayıs, Türk milliyetçiliği davası uğruna canlarını feda eden ülkücü şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla andığımız kutlu bir gündür. Ülkücü hareketin ilk şehidi Ruhi Kılıçkıran’dan, son şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na kadar; bu mukaddes davaya gönül verip toprağa düşen her bir ülkü neferi bizler için sadece birer isim değil, aynı zamanda birer dava meşalesidir.”

“Şehitlerin Emanetini Yaşatacağız”

TÜRKAV olarak ülkücü şehitlerin bıraktığı mirasa sahip çıkma konusunda kararlılık vurgusu yapan Yusuf Babar, mesajının devamında şu görüşlere yer verdi:

“Bu kutlu yolun neferleri olarak bizlere düşen görev; ülkü şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, onların inançla yürüdüğü bu yolu aynı kararlılıkla sürdürebilmektir.

TÜRKAV olarak, milletimizin bekası ve Türk-İslam ülküsünün yaşatılması uğruna verilen bu şehadetlerin anlamını unutmayacak, unutturmayacağız.”

“Başbuğ Türkeş ve Tüm Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz”

Başkan Yusuf Babar, mesajının sonunda Başbuğ Alparslan Türkeş’i ve tüm ülkücü şehitleri bir kez daha andı:

“Başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere, bu mukaddes dava uğruna canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.”

Kaynak : PHA