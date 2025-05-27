Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine ilişkin ayrıntıları İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bağımsızlık Günü dolayısıyla 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan’ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le de bir araya geleceği belirtildi. Görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörüldüğü kaydedilirken, ayrıca bu ziyaret sırasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in katılımlarıyla “Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi”nin 2. Toplantısı icra edileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan ziyareti kapsamında Laçın Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine de katılacağı ve Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğine katılacağı da belirtildi.