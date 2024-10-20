Başkan Babar, yazılı açıklamasında, küçük çocukları kendilerine rant sağlamak için öldüren çetenin yaptığı vahşeti acılar içinde izlediklerini belirtti.

Yaşanan olayı gerçekleştirenlere devletin gerekli cezayı vereceğini kaydeden Babar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Küçücük sübyanları bilerek isteyerek öldürerek kendilerine rant sağlayan şerefsiz mahluklardan oluşan çetenin yaptıklarını dehşetle tüm ülke olarak duyduk ve izledik. Bu yaşanan şerefsiz olaylardan dolayı devletimizin gerekeni yapacağından eminiz.

Görevlerini yerine getirmeyerek vefatlarına neden oldukları yavrularımız, kim bilir belki dünyanın en iyi hekimleri, en iyi mühendisleri, belki de ülkemizin gelişmesine büyümesine sebep olacak bilim adamları olacaklardı.

Bu şerefsiz kan emiciler sadece bu yavruların ölümüne sebep olmamış bir ülkenin geleceğini de yok etmişlerdir. Bu bir kaç şerefsizin yapmış oldukları alçaklıklardan dolayı, devletimizin gerek kamuda gerekse özelde tizlikle çalışıp bunlar gibi hainleri ortaya çıkarıp gerekenleri ivedilikle yapmalıdırlar.

Sağlık camiası büyük bir ailedir. Kimsenin bu camianın ismini kötüleme hakkı yoktur.

Sağlık Bakanlığımız gerek devlet kurumlarımızda gerekse özellilerde liyakatli kişiler tarafından denetimlerini yapmalıdır. Hata yapan kurum ve kurumun yöneticileri gerekli en ağır cezaya çarptırılmalıdır.

Bu vahim olayı ortaya çıkararak şikayette bulanan sağlık Bakanlığımızdan, şerefsizce ve alçakça tehdit edilmesine rağmen geri adım atmayan savcımıza, şebekeyi çökerten emniyet güçlerimize yani Devletimizin Asil evlatları kamu çalışanlarımız var olsunlar rabbim tırnaklarına taş değirmesin. Dileğimiz bir daha böyle vahim olayların olmamasıdır ."

Kaynak : PHA