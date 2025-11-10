Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Başkan Babar, mesajında şu ifadeleri kaydetti:

'Bugün, Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal mücadelesinin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Atatürk, Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama iradesinin sembolü, Türk milliyetçiliğinin en büyük rehberidir. Onun 'Ne mutlu Türküm diyene' sözü, milletimizin birliğini ve beraberliğini pekiştiren en güçlü ifadedir. Bugün bizlere düşen görev; Atatürk'ün gösterdiği hedef olan muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için çalışmak, Türk milletinin onurunu ve şerefini korumak, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmaktır.

Adıyaman TÜRKAV olarak, Türk milletinin değerlerine sahip çıkmayı, milli kültürümüzü yaşatmayı ve genç nesillere aktarmayı en kutsal vazife olarak görüyoruz. 10 Kasım, sadece bir matem günü değil; aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerini, ideallerini ve Türk milliyetçiliğini yeniden hatırlama günüdür. Türk milletinin bağımsızlık ruhu, Atatürk'ün mirasıyla sonsuza dek yaşayacaktır.

Ruhun şad olsun Atam! Ne mutlu Türküm diyene!'

