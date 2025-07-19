Gazeteciliğe 1950’de başladı, Türkiye basınının kilometre taşlarından biri oldu

1932 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Altan Öymen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1955 yılında mezun oldu. Gazeteciliğe daha öğrencilik yıllarında, 1950 yılında Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak başladı. Kısa süre içinde Ankara Temsilciliği’ne yükseldiği Tercüman gazetesinde görev yaptı. Ardından Yeni Gün gazetesinin Genel Yayın Müdürlüğü’nü üstlendi.



1958-1960 yıllarında Ulus ve Akis gazetelerinde yazılar yazan Öymen, 1960-1961 yılları arasında Öncü gazetesinin Genel Yayın Müdürü olarak görev aldı. Kariyeri boyunca Akşam, Cumhuriyet, Günaydın ve özellikle uzun yıllar çalıştığı Milliyet gazetesinde muhabirlikten başyazarlığa uzanan birçok görevde bulundu.



ANKA Haber Ajansı’nı kurdu, bağımsız haberciliğe öncülük etti

1972 yılında, ANKA Haber Ajansı’nı yeniden kurarak bağımsız gazetecilik alanında önemli bir adım attı. Ajansı, Akşam gazetesinden aldığı işten çıkarma tazminatı ve Günaydın gazetesinden aldığı 20 bin TL’lik kaporayla Kızılay’da tuttuğu tek odalı bir büroda kurdu. Aynı dönemde ANKA Yayınları adıyla bir yayınevi kurarak medya dünyasına önemli katkılarda bulundu. 1979’a kadar ajansın yönetimini bizzat sürdürdü.



1980 darbesi sonrası gazeteciliğe dönen Öymen, Cumhuriyet’te yazarlık yaptıktan sonra 1982 yılında Milliyet gazetesine geçti. Burada yayın kurulu üyeliği, genel yayın koordinatörlüğü, başyazarlık ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu. 2000’li yıllarda uzun süre Radikal gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı. Son dönem yazılarını ise Cumhuriyet gazetesinde yayımladı.



40. Hükümet’te bakanlık, Meclis’te uzun yıllar görev

Altan Öymen’in siyasi hayatı da gazetecilik kadar derin izler bıraktı. 1950’de, henüz öğrencilik yıllarında CHP’ye üye olan Öymen, aktif siyasete 1961 yılında Kurucu Meclis üyeliğiyle başladı. 1977 yılında yapılan genel seçimlerde CHP’den Ankara Milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Aynı yıl kurulan 40. Hükümet’te Bülent Ecevit tarafından Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak kabineye alındı.



1978-1979 yılları arasında CHP TBMM Grup Başkanvekilliği, Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu üyeliği, ardından CHP Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 1995 Genel Seçimleri'nde İstanbul milletvekili olarak yeniden Meclis’e girdi. Aynı dönemde CHP Grup Başkanvekilliği görevini de üstlendi.



1999’da CHP Genel Başkanlığı’na seçildi

1999 Genel Seçimleri'nin ardından CHP’nin Meclis dışında kalması üzerine, Genel Başkan Deniz Baykal’ın istifası sonrasında 23 Mayıs 1999’da düzenlenen 27. Olağanüstü Kurultay’da CHP Genel Başkanı seçildi. Görevini 15 ay sürdüren Öymen, 2000 yılında yapılan kongrede yeniden aday olmayarak aktif siyaset sahnesinden çekildi.



Çok yönlü bir aydın: Gazeteci, siyasetçi, yazar

Altan Öymen’in yazarlık kariyeri de gazetecilik kadar dikkat çekiciydi. Türk siyasi tarihi üzerine kaleme aldığı hatıra ve analiz kitapları büyük ilgi gördü. “Bir Dönem Bir Çocuk”, “Değişim Yılları”, “Öfkeli Yıllar”, “Umuttan Yüzler” gibi eserleri hem tarihsel tanıklık hem de siyasi analiz açısından geniş kitlelere ulaştı. Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan bu kitapları, özellikle genç kuşaklar için önemli kaynaklar arasında yer aldı.



Özel yaşamı ve vefatı

İyi derecede Almanca ve Fransızca bilen Altan Öymen, 2024 yılında hayatını kaybeden Aysel Öymen ile uzun yıllar süren bir evlilik yaşadı. Bu evlilikten iki çocuğu oldu.



Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Öymen, İstanbul Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. 18 Temmuz 2025 sabahı 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Türkiye’nin hafızasında iz bırakan bir isim

Altan Öymen, Türkiye'nin demokrasi mücadelesi, basın özgürlüğü ve siyasal çoğulculuk konularındaki katkılarıyla yalnızca kendi döneminin değil, Cumhuriyet tarihinin de önemli figürlerinden biri olarak hafızalarda kalacak. Hem yazdıkları hem yaşadıklarıyla, Türkiye’nin yakın tarihine yön veren isimlerden biri olan Öymen’in vefatı, siyaset ve medya camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Kaynak : PHA