Doğal güzellik çöplerle örtülüyor



Besni ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın sıcak aylarında serinlemek, piknik yapmak ve doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen yüzlerce kişinin uğrak noktası olan Su Gözü Mesire Alanı, bakım yetersizliği nedeniyle cazibesini yitiriyor. Alanın içinden geçen su kaynağında biriken plastik atıklar, pet şişeler ve diğer çöpler, doğal dokunun bozulmasına neden oluyor. Özellikle hafta sonları artan ziyaretçi yoğunluğu karşısında temizlik hizmetlerinin yetersiz kalması, çevre sağlığını tehdit eder boyuta ulaştı.



Araç giriş ücreti alınıyor, hizmet verilmediği iddiası var



Vatandaşlar, alana girişte alınan ücretin hizmet kalitesiyle örtüşmediğini ifade ediyor. Araç başı 100 TL alınmasına rağmen, tuvaletlerin yetersiz ya da tamamen kapalı olması, masa ve oturma alanlarının bakımsızlığı, çöplerin toplanmaması ve çevre düzenlemesinin eksikliği en çok dile getirilen şikâyetler arasında.



Piknik yapmak üzere gelen bazı aileler, “Her seferinde araç başı ücret alınıyor ama içeride ne temizlik var ne de altyapı. Tuvalet bulamıyoruz, oturacak temiz masa yok. Çocuklarla geliyoruz ama hijyen açısından endişeliyiz,” şeklinde tepkilerini dile getiriyor.



Otopark ve ulaşım sorunu da vatandaşları zorluyor



Mesire alanında yeterli otopark alanının bulunmaması nedeniyle gelişigüzel park edilen araçlar, zaman zaman trafik sıkışıklığına neden oluyor. Ayrıca alana ulaşımı sağlayan yolların bakımsız ve çukurlarla dolu olması, ziyaretçilerin ulaşımda da sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Vatandaşlar, yolların uzun süredir onarılmadığını ve özellikle yağışlı günlerde çamurdan geçilemediğini belirtiyor.



Yetkililere çağrı: Bu alan değerini yitirmesin



Besni halkı ve bölgeye gelen ziyaretçiler, Su Gözü Mesire Alanı’nın Adıyaman ve Besni için önemli bir doğal zenginlik olduğunu vurgulayarak, yetkililere çağrıda bulundu. Alanın yeniden düzenlenmesi, temizlik ekiplerinin düzenli olarak görevlendirilmesi, çevre düzenlemesi ve otopark altyapısının geliştirilmesi talep ediliyor.



Su Gözü Mesire Alanı, doğal su kaynağı, serin ortamı ve yeşil doğasıyla bölge turizmi açısından büyük potansiyel taşıyor. Ancak bu potansiyelin korunması ve sürdürülebilir kılınması için acil müdahaleye ihtiyaç duyuluyor. Vatandaşlar, “Burası doğru değerlendirildiğinde turizm açısından ciddi gelir getirir. Ama şu anki haliyle bırakın turist çekmeyi, halk bile gelmek istemiyor,” diyerek yerel yönetimlerin bir an önce harekete geçmesini bekliyor.

Kaynak : PHA