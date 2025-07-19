İGF'nin bölgesel yapılanma süreci kapsamında gerçekleştirilen atamalarda diğer bölge başkanlıkları da belirlendi. Buna göre; Akdeniz Bölge Başkanı İsrafil Avcı, İç Anadolu Bölge Başkanı Celil Acar, Marmara Bölge Başkanı Mesut Işık, Ege Bölge Başkanı Serkan Torun, Karadeniz Bölge Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve Doğu Anadolu Bölge Başkanı ise Mustafa Doğan oldu.



Federasyon bünyesindeki komisyonlarda da yeni başkanlar görevlendirildi. Sağlık, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına Serkan Urgancı, Protokol ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanlığına Kemal Özdilek, Eğitim, Ar-Ge, AB Proje ve Araştırma Komisyonu Başkanlığına ise Mesut Işık atandı.



Akbilek’ten teşekkür mesajı



Yeni görevlendirme sonrası açıklama yapan Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, kendisine duyulan güven için İGF yönetimine teşekkür ederek şunları söyledi:



“İGF Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığı görevine layık görülmekten büyük onur duydum. Bölgemizde internet gazeteciliğinin gelişimi için sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu görevi şahsıma tevdi eden İGF Genel Başkanımız Mesut Demir başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.”



İGF'nin yeni yapılanmasıyla birlikte hem bölgesel temsiliyetin artırılması hem de tematik komisyonlar aracılığıyla sektörel çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak : PHA